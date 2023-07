Scuola, gli esami di riparazione anticipati ad agosto per chi è stato rimandato: la nota del Ministero In una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito la decisione di anticipare entro fine agosto gli esami di riparazione per gli alunni che sono stati promossi con debiti formativi. Ciò significa che i professori, in particolare coloro che hanno preso parte all’esame di Maturità, avranno almeno una settimana di ferie in meno.

A cura di Ida Artiaco

Niente più rimandati a settembre. Coloro che alla fine dell'ultimo anno scolastico sono stati promossi con i debiti formativi dovranno sostenere gli esami di riparazione non più a settembre bensì ad agosto.

Una circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito, infatti, datata 13 giugno 2023 ricorda il limite entro cui svolgere gli esami di riparazione invitando gli istituti a svolgere il recupero dei debiti formativi entro il prossimo 31 agosto e non oltre.

Nello specifico, si legge nella nota, "per la comunicazione dell’esito degli studenti con sospensione di giudizio e del relativo credito scolastico le funzioni saranno riaperte dal 16 al 31 agosto". Dunque, in moltissimi istituti superiori, gli esami prenderanno il via il 24 agosto per poi svolgere gli scrutini entro fine mese (alcuni addirittura il 22 o 23).

Il che significherà non solo vacanze estive più brevi per i professori, che potranno essere ridotte anche di una settimana, come ha sottolineato La Repubblica, per rispettare i 36 giorni feriali previsti, in particolare per quelli che sono stati impegnati negli esami di Maturità, ma anche ritmi più serrati di studio per gli alunni, con le famiglie che dovranno riorganizzare parte dell'estate.

In realtà, si tratta di un termine già previsto dal decreto Fioroni del 2007 ma, si fa notare, quasi mai rispettato con gli esami di riparazione che molte volte sono slittati a settembre. Ora il ministero chiede di avere a disposizione tutti i risultati del recupero dei debiti per la fine di agosto come previsto dalla norma.

Questo anticipo nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico è parte del "Piano di semplificazione per la scuola", un’iniziativa del Ministero per semplificare e digitalizzare i processi scolastici, con la realizzazione di un’unica piattaforma online con tutte le informazioni e i dati utili a studenti e famiglie.