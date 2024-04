video suggerito

Quando riaprono le scuole dopo il ponte del 25 aprile 2024: il calendario regione per regione Quando si torna a scuola dopo il ponte del 25 aprile? Mentre la maggior parte degli studenti italiani riprenderà le lezioni già domani, venerdì 26 aprile, per coloro che vivono in Valle d’Aosta, a Bolzano, in Campania, Veneto, Piemonte e Calabria, il ponte durerà fino a lunedì 29 aprile. Ma i più fortunati sono gli alunni di Molise e Liguria che torneranno in classe dopo il ponte del primo maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, giovedì 25 aprile 2024, le scuole in tutta Italia sono chiuse per la Festa della Liberazione. Mentre in alcune regioni si tornerà sui banchi già domani, venerdì 26 aprile, per i più fortunati il ponte di vacanza si allunga fino a domenica 28 aprile.

Gli studenti di Liguria e Molise addirittura potranno godere dello stop alle lezioni anche lunedì 29 e martedì 30 aprile in vista della festa del primo maggio, che quest'anno cade di mercoledì. Questa sarà l'ultima festa dell'anno scolastico, dal momento che quella del 2 giugno, con la quale si celebra la nascita della Repubblica italiana, cade di domenica.

Ecco, di seguito, l'elenco aggiornato regione per regione con la data di ritorno in classe dopo il ponte del 25 aprile:

Leggi anche Quando chiudono le scuole per il ponte del 25 aprile 2024: il calendario delle vacanze per regione

Valle d'Aosta: lunedì 29 aprile;

lunedì 29 aprile; Sicilia: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Lombardia: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Molise: giovedì 2 maggio;

giovedì 2 maggio; Emilia Romagna: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Friuli Venezia Giulia: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Trentino: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Lazio: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Campania: lunedì 29 aprile;

lunedì 29 aprile; Veneto: lunedì 29 aprile;

lunedì 29 aprile; Marche: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Liguria: giovedì 3 maggio;

giovedì 3 maggio; Piemonte: lunedì 29 aprile;

lunedì 29 aprile; Abruzzo: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Basilicata: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Calabria: lunedì 29 aprile;

lunedì 29 aprile; Puglia: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Sardegna: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Toscana: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Umbria: venerdì 26 aprile;

venerdì 26 aprile; Provincia di Bolzano: lunedì 29 aprile.

Dunque, solo gli studenti di Valle d'Aosta, provincia di Bolzano, Campania, Veneto, Piemonte e Calabria potranno godere di un giorno di vacanza in più dopo il 25 aprile e fare ponte fino al lunedì successivo, 29 aprile. I più fortunati restano gli alunni di Molise e Liguria, che addirittura torneranno in classe giovedì 2 maggio, dopo il ponte del primo.