video suggerito

Quando chiudono le scuole per il ponte del 1 maggio 2024, il calendario dei giorni di vacanza per regione Quando chiudono le scuole in occasione del Ponte del primo maggio 2024: solo in due regioni le lezioni saranno sospese anche lunedì 29 e martedì 30 aprile, mentre gli altri dovranno accontentarsi di un solo giorno di vacanza. Ecco l’elenco con il calendario completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Buone notizie per gli studenti italiani, che dopo i giorni di festa per il ponte del 25 aprile, vedranno un nuovo stop alle lezioni mercoledì 1 maggio, in occasione della festa dei Lavoratori. I più fortunati potranno godere di qualche giorno di relax in più: in alcune regioni, infatti, le scuole resteranno chiuse anche lunedì 29 e martedì 30 aprile, come in Molise e in Liguria. Gli altri potranno comunque contare sulle delibere dei docenti, che possono decidere qualche giorno di pausa in più rispetto al calendario regionale.

Ponte del 1 maggio 2024, l'elenco e le date dei giorni di vacanza regione per regione

Ad eccezione di due regioni, dunque, gli studenti italiani avranno un solo giorno di festa in occasione del primo maggio, che quest'anno cade di mercoledì. Ecco, di seguito, l'elenco regione per regione dello stop alle lezioni in occasione della festa dei Lavoratori:

Valle d'Aosta: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Sicilia: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Lombardia: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Molise: da lunedì 29 aprile a mercoledì maggio compreso;

da lunedì 29 aprile a mercoledì maggio compreso; Emilia Romagna: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Friuli Venezia Giulia: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Trentino: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Lazio: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Campania: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Veneto: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Marche: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Liguria: da lunedì 29 aprile a mercoledì maggio compreso;

da lunedì 29 aprile a mercoledì maggio compreso; Piemonte: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Abruzzo: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Basilicata: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Calabria: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Puglia: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Sardegna: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Toscana: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Umbria: mercoledì 1 maggio;

mercoledì 1 maggio; Provincia di Bolzano: mercoledì 1 maggio.

Quando riaprono le scuole dopo il ponte del 1 maggio 2024

Dunque, solo gli studenti di Molise e Liguria faranno un vero e proprio ponte del primo maggio: sono gli unici, infatti, a cui le regioni di residenza hanno dato la possibilità di prolungare i giorni di vacanza, dal momento che le lezioni saranno sospese anche lunedì 29 e martedì 30 aprile. Gli altri avranno solo un giorno di riposo, che coincide proprio con mercoledì 1 maggio. Tutti torneranno sui banchi giovedì 2 maggio. È questa l'ultima festa di cui potranno godere gli studenti prima della fine dell'anno scolastico: la prossima – e cioè il 2 giugno, festa della Repubblica – quest'anno cade di domenica.