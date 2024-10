video suggerito

Scossa elettrica causata da una prolunga mentre fa lavori in casa: 37enne muore folgorato a Lecce Un 37enne di Gagliano del Capo (Lecce), Luca Orlando, è morto folgorato dopo essere colpito da una scarica elettrica provocata dal cortocircuito di una prolunga artigianale. Il sindaco di Ruffano, Galante: "Perdiamo un ragazzo eccezionale".

A cura di Ida Artiaco

Dramma a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, dove un uomo di 37 anni, Luca Orlando, originario di Ruffano, è morto folgorato in casa a causa di una scossa elettrica causata con molta probabilità da una prolunga. È successo ieri sera: sul posto, dopo le 23, sono immediatamente arrivati vigili del fuoco e carabinieri, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i tecnici dell'Enel, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’abitazione per accertare l’origine e la causa del cortocircuito. L'intervento ha consentito di mettere in sicurezza l'area e di garantire l'assistenza tecnica necessaria. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo, che stanno cercando di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

Secondo i primissimi accertamenti, il 37enne, che pare si trovasse in casa insieme alla compagna e allo zio, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica provocata dal cortocircuito di una prolunga artigianale. L'episodio ha lasciato sotto choc tutta la comunità locale: "Perdiamo un ragazzo eccezionale", è stato il commento del sindaco di Ruffano, Angelo Galante.

In aggiornamento.