Scopre di essere positiva in aereo: viaggia isolata nel bagno da Chicago a Reykjavik Ha trascorso il viaggio tra Chicago e Reykjavik chiusa nel bagno dell’aereo Marisa Fotieo, risultata positiva una volta a bordo. Il video su Tik Tok è virale.

A cura di Alessia Rabbai

Marisa Fotieo (Da Tik tok)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Positiva a un test Covid con un kit, si è isolata per ore all'interno del bagno di un aereo Icelandair, per parte della durata del volo da Chicago a Reykjavik, in Isalnda. È quanto accaduto all'insegnante americana Marisa Fotieo, la quale ha fatto una mini-quarantena in aereo lo scorso 20 dicembre, mentre insieme alla sua famiglia sorvolava l'Oceano Atlantico. La donna durante il suo ‘soggiorno' all'interno della toilette ha realizzato un video e lo ha pubblicato su Tik Tok, dove ha raccontato cosa le stava accadendo. Un video che è diventato virale, con oltre 4 milioni di visualizzazioni. A riportare la notizia sono state diverse testate americane e britanniche, tra le quali la Bbc, che hanno raccontato la vicenda. Marisa, come spiega, prima di salire a bordo dell'aereo stava bene, si era sottoposta a diversi test, tutti risultati negativi. Ma una volta decollato il volo ha iniziato a capire che qualcosa in lei non andava. Un forte mal di gola e uno stato generale di spossatezza l'hanno spinta a tentare un nuovo test, così è andata in bagno ed è risultato positivo.

Chiusa in isolamento nel bagno dell'aereo

Richiesta l'assistenza del personale di bordo, un hostess ha verificato se fosse possibile farla sedere in un posto distante dagli altri passeggeri, ma visto che il volo era al completo entrambe si sono accordate che sarebbe rimasta chiusa all'interno del bagno, in isolamento, per l'intera durata del viaggio. Nel frattempo la hostess ha apposto sulla porta della toilette un cartello con scritto ‘fuori servizio' e si è occupata di lei, chiedendole spesso se stesse bene e se avesse bisogno di qualcosa e portandole cibo e acqua. Una volta atterrato l'aereo, Marisa è stata l'ultima a scendere, dopo tutti gli altri passeggeri, e una volta sul territorio islandese, è stata trasferita in un albergo per la quarantena, dove resterà fino a quando il suo tampone non tornerà negativo.