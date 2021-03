Ha scoperto di essere positivo al tampone per il Covid-19 e la notizia lo ha talmente sconvolto che a 91 anni ha deciso di farla finita prima della comparsa dei sintomi della malattia. L'anziano è salito quindi sul tetto del suo condominio ad Arezzo con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto, ma fortunatamente la scena non è passata inosservata. Chi lo ha visto ha subito allertato le forze dell'ordine per chiedere un'intervento il prima possibile.

L'anziano è stato salvato in extremis, mentre cercava il coraggio per buttarsi di sotto e cadere nel vuoto. Una vicenda che spezza il cuore e che è stata raccontata dal Corriere di Arezzo, che ne ha raccolto testimonianza per primo. A salvare l'anziano è stato un vicino, che ha notato l'insolita scena. L'uomo stava guardando giù e così, dopo qualche istante di osservazione, ha capito quali fossero le sue intenzioni. Ha allertato nell'immediato il 112.

I carabinieri sono arrivati subito dopo la telefonata, salendo di corsa per le scale del palazzo. Si sono avvicinati all'anziano con delicatezza, per convincere a desistere dal suo intento. Dopo qualche trattativa, un agente lo ha afferrato e tratto in salvo, affidandolo alle cure del 118. L'intervento delle forze dell'ordine è stato decisivo per la salvezza del 91enne: gli agenti hanno sostenuto una conversazione di interi minuti con l'anziano per convincerlo a desistere dal suo proposito. Quando hanno iniziato a notare segni di cedimento nelle sue volontà, hanno raggiunto l'anziano a un passo dal vuoto, aiutandolo ad allontanarsi dal punto che aveva scelto per il suicidio. Agli agenti l'uomo avrebbe raccontato la sua disperazione, spiegando di essere molto spaventato dal Covid contratto. Secondo il 118, le sue condizioni di salute però rispetto alla malattia non sono preoccupanti e non sarebbe stato evidenziato il pericolo di vita