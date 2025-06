video suggerito

Scoppia un incendio in una clinica per tossicodipendenti in Messico, 12 morti: gravissimi altri tre pazienti Un vasto incendio è scoppiato all’alba di oggi primo giugno in una clinica di riabilitazione per tossicodipendenti della località di San José Iturbide nello stato messicano di Guanajuato. Dodici persone sono morte, altre tre sono ricoverate in gravissime condizioni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Dodici persone sono morte in un centro di riabilitazione in Messico. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Sarebbe questo il bilancio di un tragico incendio scoppiato all'improvviso all'alba di oggi primo giugno in una struttura della località di San José Iturbide nello stato messicano di Guanajuato. Come spiegano le autorità locali, oltre ai 12 già accertati morti ci sarebbero tre feriti ricoverati nell'ospedale della capitale provinciale: sarebbero in pericolo di vita.

Ora si cerca di capire quale sia stata la causa di un incendio così devastante. Certo è che le fiamme in pochissimo tempo hanno avvolto l'intera struttura: si tratterebbe di una clinica per tossicodipendenti.

Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile ma non è stato sufficiente per salvare le persone intrappolate all'interno. Intanto le autorità, si legge in un comunicato, hanno avviato un'indagine mentre i periti della Procura stanno analizzando i resti del centro in cerca di indizi che possano chiarire le circostanze dell'episodio. Procedono tutte le indagini del caso. Si sa al momento solo che in passato questo tipo di cliniche sono state nel mirino dei cartelli del narcotraffico. L'obiettivo era quello di arruolarne con la forza i pazienti.