Scooter contro furgone, 14enne muore a Osimo mentre va a scuola: “Ragazzo d’oro, travolti da dolore cieco”

Immagine di repertorio

"Siamo stati tutti col fiato sospeso, nell'attesa e nella preghiera. Poi un dolore sordo, cieco, ci ha travolti". A parlare è Milena Branondi, dirigente scolastico dell'istituto Corridoni Campana di Osimo (Ancona), dove si stava recando Tommaso B., morto a 14 anni dopo essere rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale verificatosi ieri sulla strada statale 361.

Il ragazzo stava infatti andando a scuola in sella alla sua moto quando lungo la Ss361 Septempedana, all’incrocio tra via D’Ancona e via Montegalluccio, nei pressi della curva del distributore di benzina Q8, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia ed è stato travolto da un furgone. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno stabilizzato il 14enne e l'hanno fatto caricare a bordo di Icaro per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona, mentre giungevano le pattuglie dei carabinieri di Osimo e Loreto. Ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Sotto choc i compagni di scuola e gli insegnanti. "Eri uno degli amici più stretti che abbia mai avuto e stare con te mi faceva sentire completo", è il ricordo di un amico a Cronache di Ancona. Il 14enne lascia oltre ai genitori anche una sorella di 9 anni. Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Osimo, Michela Glorio: "Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità osimana, le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzino che ha perso la vita stamattina nell’incidente stradale avvenuto a San Biagio. Non ci sono parole per descrivere lo sconcerto di fronte a notizie simili.Siamo vicini a famigliari ed amici della vittima. In suo ricordo il giorno del funerale applicheremo le bandiere a mezz’asta in Municipio", si legge in un messaggio condiviso sui propri canali social. Al momento la salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria e non c'è ancora una data per le esequie.