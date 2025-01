video suggerito

Scontro tra due auto nel Padovano: Nicola Giacon muore a 59 anni, in gravi condizioni l'altra conducente Tragico incidente stradale nella serata di venerdì 17 gennaio nel Padovano, dove un uomo di 59 anni è morto nello scontro frontale con un'altra vettura. La vittima si chiamava Nicola Giacon. La conducente dell'altra auto è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, le immagini dell'incidente; a destra, Nicola Giacon.

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 17 gennaio, nel Padovano, dove un uomo di 59 anni è morto nello scontro frontale con un'altra vettura. La vittima si chiamava Nicola Giacon. La conducente dell'altra auto è rimasta gravemente ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, poco prima delle 21.30 i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cavin Caselle a Villanova di Camposampiero. Giacon era volante della sua auto, una Toyota Yaris. Per cause ancora da chiarire, il veicolo dell’uomo si è scontrato con una Mini Cooper che era da poco uscita da un viale privato, alla cui guida c’era una donna.

La squadra dei vigili ha estratto la conducente rimasta incastrata tra le lamiere, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale in gravi condizioni ma ancora cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto in un tratto rettilineo ed è ipotizzabile che almeno uno dei due viaggiasse a velocità elevata, visti i danni riportati dalle vetture coinvolte nell'incidente. Nulla da fare, invece, per il 59enne.

I sanitari del Suem 118 hanno tentato di rianimarlo per più di mezz’ora ma, poco dopo le 22, il medico ha dovuto dichiarare il decesso dell’uomo. Durante le operazioni di soccorso dei Vigili e del 118, i Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso. Le operazioni sono terminate intorno alla mezzanotte.

L'autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro entrambi i veicoli e i prossimi accertamenti saranno utili per chiarire le eventuali responsabilità del sinistro. Sul luogo dell'incidente si è recata anche l’assessore comunale Angela Bombo.

Come riporta Il Mattino di Padova, Giacon viveva a Murelle, in via Cornara, insieme ai genitori. Era celibe e al momento non aveva un impiego. Chi lo conosce ricorda la sua grande passione per la natura e soprattutto per i viaggi. La vittima lascia il padre, la madre, e una sorella di 50 anni.