Scontro tra auto e moto ad Altamura, muore 17enne: tornava da una festa, ferita un'amica nell'impatto

A cura di Eleonora Panseri

Nella notte un ragazzo di 17 anni è morto ad Altamura, in provincia di Bari, in un incidente stradale. Il 17enne era alla guida di una moto e stava rientrando da una festa, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 3 e mezza della notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno, nei pressi di un incrocio a ridosso di via Selva. In sella con la vittima c'era anche una ragazza di 16 anni, un'amica del giovane, sbalzata sull'asfalto dopo lo scontro tra i due mezzi e rimasta ferita nell'impatto.

La ricostruzione della dinamica e ancora al vaglio dei militari dell'Arma dei Carabinieri. L'auto coinvolta è un'Audi A6, a bordo della quale viaggiavano altre due persone.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, insieme ai Carabinieri. Nonostante gli sforzi dei medici, per il 17enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo e i sanitari hanno potuto soltanto dichiararne il decesso.

La ragazza sbalzata a terra dalla moto, è stata medicata sul posto e successivamente trasportata all'ospedale cittadino, dove si troverebbe attualmente ricoverata.

Nell'incidente ha riportato diverse fratture, ma, secondo quanto riportano i quotidiani locali, non sarebbe in pericolo di vita. Invece, le due persone che si trovavano bordo della Audi, la conducente e un passeggero, hanno riportato soltanto lievi contusioni.

A quanto si apprende, entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati e le indagini di cui si stanno occupando i Carabinieri stanno proseguendo nel tentativo di fare piena luce sulla dinamica dello schianto e sulle eventuali responsabilità.