Scontro tra auto e camion, muore il poliziotto Giuseppe Spizzirri: “Eri un uomo buono, non ti dimenticheremo”

Incidente all’alba a Falerna (Cosenza), dove si sono scontrati un’auto e un camion: ferito lievemente il conducente del tir. Morto Giuseppe Spizzirri, poliziotto di 54 anni. Il ricordo di chi lo conosceva: “Mi mancherai più di quanto riesca a scrivere”.

Foto Vigili del Fuoco.

Violento scontro tra un'auto e un camion alle prime luci dell'alba di oggi, sabato 21 febbraio, a Falerna, in provincia di Cosenza. Nell'impatto, avvenuto lungo la statale 18, ha perso la vita un uomo di 54 anni, agente della Polizia di frontiera all'aeroporto di Lamezia Terme. Al momento dell'incidente era libero dal servizio.

La vittima, a quanto si apprende, si chiamava Giuseppe Spizzirri, il 54enne era originario di Nocera Terinese. A seguito dello scontro, la Ss 18 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia Stradale, i carabinieri e il medico legale per i rilievi del caso e gli adempimenti di competenza. Inoltre, il personale Anas si è occupato del ripristino delle condizioni di sicurezza. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Il 54enne, purtroppo, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo ed è deceduto. L'uomo alla guida del camion invece è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti.

Nelle scorse ore sui social sono apparsi diversi messaggi di cordoglio pubblicati da amici e conoscenti del poliziotto che lo descrivono come "una persona veramente perbene", "un'anima meravigliosa", "amico di tutti, sempre gentile, sempre disponibile".

"Non riesco ancora a credere che stanotte te ne sei andato così. Continuo a parlarti come se potessi sentirmi, come se da qualche parte tu potessi leggere queste parole. – scrive un utente rivolgendosi all'agente – […] Non ho mai sentito uscire dalla tua bocca un giudizio cattivo verso qualcuno. Mai una parola fuori posto. Avevi rispetto per tutti e questo ti rendeva speciale".

"Adesso il pensiero più grande va ad Alessandra e a Claudia (parenti del 54enne, ndr). Ti prego, stai accanto a loro da lassù. Proteggile, sostienile, dai loro la forza che solo tu sapevi dare. Hanno bisogno di sentirti vicino, anche in un modo diverso. Mi mancherai più di quanto riesca a scrivere. Grazie per essere stato l’uomo buono che eri. Non ti dimenticheremo mai".