video suggerito

Scontro frontale tra due auto sulla Sassari-Alghero: morta la 26enne Paola Sanna dopo tre giorni di ricovero Non ce l’ha fatta Paola Sanna, la 26enne cagliaritana che nella notte di lunedì 26 agosto è rimasta vittima di un terribile incidente sulla Sassari-Alghero. La ragazza è morta dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. Era una talentuosa triatleta e nel 2015 a 17 anni aveva vinto il titolo sardo a Pula. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, l'immagine dell'incidente in cui ha perso la vita la 26enne Paola Sanna (foto a destra)

Non ce l'ha fatta Paola Sanna, la 26enne cagliaritana, ma residente a Sassari, che nella notte di lunedì 26 agosto è rimasta vittima di un terribile incidente stradale. La ragazza è morta dopo tre giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata.

La 26enne aveva dato il suo assenso alla donazione degli organi, volontà rispettata dalla famiglia e dal personale dell'ospedale. Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari, ha detto all'Unione Sarda: "Si è proceduto all'accertamento di morte cerebrale e all'osservazione necessaria prevista dalla normativa vigente per procedere all'espianto".

La ricostruzione della dinamica dell'incidente

Secondo quanto è stato ricostruito, il sinistro era avvenuto poco prima delle 23 sulla statale 291 Sassari-Alghero, nei pressi della rotatoria di Rudas. La ragazza stava rientrando a Sassari a bordo dell'auto della mamma, una Toyota Yaris, dopo una giornata trascorsa in spiaggia ad Alghero.

Leggi anche Accoltellato in strada a Torino, muore in ospedale dopo due giorni di agonia

Nel tragitto verso casa però la 26enne si era scontrata violentemente contro un'altra vettura, un'Honda Crv. A bordo del mezzo c'era una famiglia di Napoli, marito, moglie e due bambini, che procedeva in direzione opposta. Nello schianto erano rimaste ferite tutte e cinque le persone, la ragazza era stata soccorsa in condizioni gravissime.

Foto Vigili del Fuoco

Sul posto era stata rianimata per tre volte dal personale del 118, poi era stata trasporta all’ospedale di Sassari dove i medici le avevano dovuto indurre il coma farmacologico. Alla notizia dell’incidente in tantissimi si erano stretti intorno al dolore dei genitori e del fratello. Poi l’annuncio della morte, avvenuta oggi, giovedì 29 agosto.

Chie era la 26enne Paola Sanna

Paola Sanna, 26 anni, era una talentuosa triatleta. Come riporta la Nuova Sardegna, nel 2015 a 17 anni aveva vinto il titolo sardo a Pula. Dopo aver conseguito la triennale al Politecnico di Torino, era tornata in Sardegna dove stava completando la laurea in Ingegneria chimica, materia per cui mostrava passione e talento.

La 26enne Paola Sanna durante una gara.

Paola Sanna viene ricordata dagli amici come una donna "solare, estremamente determinata che ha sempre affrontato le sfide con grande entusiasmo. Una ragazza 10 e lode, allegra e scherzosa".