Scontro frontale tra auto ad Arezzo, l’impatto violentissimo: due morti e due ragazze ferite L’incidente mortale la sera del 6 gennaio lungo la regionale 71 ad Arezzo. Le vittime sono un uomo di 59 anni e una donna di 57. In ospedale due ragazze di 20 anni.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Due morti e due feriti: è drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 6 gennaio, nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale aretina, due autovetture si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo e per due persone non c'è stato nulla da fare.

La chiamata al 118 è partita alle 22.35 circa di ieri sera, quando i mezzi della Asl Tse sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Lo schianto mortale è avvenuto lungo la regionale 71 all'altezza di Borgo a Giovi, a scontrarsi una Citroen Picasso e una Fiat Cinquecento.

Le vittime sono due persone che viaggiavano a bordo della stessa auto: si tratta di un uomo di 59 anni e di una donna di 57, entrambi morti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. A bordo dell’altra vettura invece c’erano due ragazze di venti anni che sono rimaste ferite.

Leggi anche Chi erano Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra

Le due giovani, a quanto si apprende, sono state trasportate dai sanitari inviati dal 118 in codice giallo: una delle due donne è stata portata all'ospedale di Arezzo, l'altra alle Scotte di Siena.

Sul posto intervenuti l'Automedica 118 di Arezzo, la Misericordia di Subbiano con infermiere, e Croce Bianca di Arezzo. Sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco per liberare la strada, rimasta chiusa, e anche l'Enpa per soccorrere il cane che viaggiava sull'auto delle due vittime.

Le auto coinvolte nell'incidente, come da prassi, saranno poste sotto sequestro e l'informativa della municipale sarà trasmessa nelle prossime ore alla Procura di Arezzo.