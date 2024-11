video suggerito

Scomparso il 42enne Antonio Strangio, trovata l'auto carbonizzata: all'interno la carcassa di un animale Non torna a casa da due giorni Antonio Strangio, 42enne scomparso nella Locride. I carabinieri hanno trovato la sua auto carbonizzata: al suo interno è stata rinvenuta la carcassa di un'animale. Le ricerche sono in corso tra i comuni di Bovalino, San Luca e Bianco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Si cerca Antonio Strangio, 42enne di San Luca in Aspromonte. L'uomo è già noto dai Carabinieri della compagnia di Bianco che lo stanno cercando su tutto il territorio della Locride. Da qualche giorno il 42enne non torna nella sua abitazione e i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno trovato l'autovettura di Strangio in una zona del litorale jonico, tra i comuni di Bovalino e Bianco. La macchina è stata trovata completamente carbonizzata.

All'interno della vettura, gli inquirenti hanno rinvenuto una carcassa di un animale. Gli investigatori hanno raccolto anche le testimonianze dei parenti dell'uomo scomparso e hanno concentrato le loro ricerche tra Bovalino, San Luca e Bianco. La carcassa trovata nell'abitacolo dell'auto sarebbe quella di una pecora o di una capra. Anche quest'ultima era carbonizzata ed è stata probabilmente incendiata all'interno dell'auto.

Su questo particolare e sul giallo della scomparsa stanno indagando le forze dell'ordine. Per il momento le autorità non escludono alcuna ipotesi e sono al lavoro per ricostruire sia la dinamica della scomparsa che quella dell'incendio dell'automobile.

Non è infatti stato reso noto in quali circostanze sia scomparso il 42enne: quello che è certo è che l'uomo non rientra a casa da giorni e che i familiari hanno lanciato l'allarme. Sulle prime evidenze delle indagini, le autorità mantengono il massimo riserbo. Non è al momento stata diffusa una foto dell'uomo scomparso.