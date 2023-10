Scomparso Flavio Falcocchio, 15 anni. La mamma a Fanpage.it: “Ha lasciato un biglietto” Le ricerche per la sparizione di Flavio Falcocchio, in provincia di Reggio Emilia, quindicenne di cui sono perse le tracce da mercoledì 4 ottobre. La mamma a Fanpage.it: “Mai avrei pensato che si potesse allontanare, la nostra speranza è che sia rimasto in zona”.

A cura di Matteo Pelliccia

Grande preoccupazione a Castellarano, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, a seguito della scomparsa di un ragazzo di 15 anni, Flavio Falcocchio, il quale è stato avvistato per l'ultima volta mercoledì 4 ottobre. Flavio è uno studente dell'istituto scolastico superiore Baggi di Sassuolo e vive a Castellarano.

Secondo le ultime ricostruzioni, la mamma aveva accompagnato la mattina di mercoledì il ragazzo alla fermata dei pullman di Castellarano.

Il ragazzo era diretto al terminal di Sassuolo, provincia di Reggio Emilia, dopodiché l'utenza telefonica si è spenta ed è risultato impossibile da raggiungere. Ci sono state diverse segnalazioni, non confermate, di presunti avvistamenti a Bologna, Rimini e Torino.

La famiglia di Flavio ha lanciato un appello disperato per cercare di ritrovarlo e ha condiviso il suo messaggio sui gruppi Facebook locali, accompagnandolo con le immagini del giovane. La notizia ha immediatamente ottenuto una vasta condivisione da parte della comunità virtuale.

Flavio è un ragazzo alto 185 centimetri, con occhi di colore marrone scuro, capelli neri e carnagione chiara. La madre Elena ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso la sua angoscia: "Non abbiamo più notizie di lui da mercoledì: quel giorno non si è recato a scuola. Ho presentato denuncia ai carabinieri di Castellarano".

La madre non esclude l'ipotesi di un allontanamento volontario: "Il fratello, Ciro, ha trovato un biglietto di Flavio in cui ha annunciato l'intenzione di allontanarsi per qualche giorno, senza tuttavia specificare il luogo in cui si trova".

"Flavio ha scritto che voleva stare da solo e libero qualche giorno, ringraziandomi per avergli fatto sempre trovare un piatto caldo a tavola: la nostra speranza è che sia in zona, da qualcuno che voglia proteggerlo e che non si renda conto che c'è qualcuno che sta soffrendo" ha raccontato la mamma a Fanpage.it.

"Non è un ragazzo che dorme in strada, non ha documenti né carta e pochi soldi indietro, deve per forza essere ospitato da qualcuno".

L'allontanamento da casa, tuttavia, nonostante alcune difficoltà familiari non era stato preventivato in alcun modo."Era un periodo confuso e difficile in famiglia, ma mai avrei pensato che si volesse allontanare" ha confermato la donna.

L'appello della famiglia è rivolto a chiunque abbia informazioni o avvistamenti di Flavio. Si prega di contattare i carabinieri ai seguenti numeri: 3314145563 oppure 3341955708.