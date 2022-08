Scomparso a Ferragosto, uomo trovato morto in un pozzo a Torre Santa Susanna È stato trovato in un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, il corpo senza vita di Vincenzo Di Noi, 79 anni: l’uomo era scomparso il giorno di Ferragosto quando si era allontanato per raccogliere i fichi e non era più rientrato a casa.

A cura di Ida Artiaco

È stato scoperto questa mattina in un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, nel Brindisino, il corpo di un uomo la cui scomparsa era stata denunciata il giorno di Ferragosto.

Si tratta di Vincenzo Di Noi, 79 anni. Il rinvenimento è avvenuto all'alba di oggi nel corso delle ricerche andate avanti tutta la notte e iniziate dopo la scomparsa dell'anziano avvenuta due giorni fa.

Per tutta la notte oltre ai vigili del fuoco hanno lavorato i tecnici del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e un'unità cinofila da ricerca molecolare del soccorso alpino e speleologico proveniente dal Molise. Sul posto ci sono anche i carabinieri.

La scomparsa dell'uomo era stata denunciata dai familiari anche sui social dove erano partiti una serie di appelli affinché chiunque avesse informazioni potesse farsi avanti.

L’uomo era uscito di casa poco prima di pranzo il giorno di Ferragosto, senza telefono, a bordo della sua Opel Corsa, che è stata in seguito ritrovata in un terreno in contrada Gandizia, poco distante dal luogo dove poi è stato scoperto anche il suo corpo senza vita. Pare volesse andare a raccogliere fichi in campagna.

Non vedendolo rientrare, i familiari hanno lanciato l'allarme, rivolgendosi immediatamente ai carabinieri.

I Vigili del fuoco, anche con il supporto di un elicottero che ha sorvolato a lungo le campagne, hanno subito perlustrato le aree adiacenti alle zone di Torre Santa Susanna e dei comuni limitrofi. Secondo quanto riferito dal coordinamento di volontari, Di Noi era anche cardiopatico e soffriva di diabete, per questo erano stati contattati tutti gli ospedali della zona.