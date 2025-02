video suggerito

Scomparsa a Lucca Gaia, ha 15 anni. L’appello del sindaco: “Chiunque abbia notizie ci avverta” A Lucca si cerca Gaia Celoni, 15enne scomparsa da sabato sera nel centro storico della cittadina. L’appello del sindaco: “Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Se avete notizia contattate le forze dell’ordine”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

232 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ore di apprensione a Lucca, dove dalla serata di ieri non si trova Gaia Celoni. La ragazza, che ha solo 15 anni, ha fatto perdere le sue tracce dalle 20.30 di sabato. Mentre si stanno moltiplicando sui social gli appelli di amici e parenti per avere informazioni utili, è intervenuto sempre via Facebook dal proprio profilo e da quello istituzionale del Comune il sindaco della città toscana.

"Da ieri sera, sabato 22 febbraio, alle ore 20:30 è scomparsa nel centro di Lucca questa ragazza: si chiama Gaia Celoni, ha 15 anni, indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell'esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di avvertire immediatamente le forze dell'ordine, che stanno cercando la ragazza", ha scritto il primo cittadino Mario Pardini.

Anche il padre Fabio, sempre attraverso i social, ha pubblicato un invito accorato nei confronti di chiunque l’avesse vista.

Secondo quanto riporta la stampa locale, la ragazza, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata accompagnata a Porta San Pietro dalla mamma e da lì sarebbe entrata nel centro storico per vedersi con una amica. Ed è proprio questa amica che avrebbe raccontato di averla lasciata intorno alle 21:15, perché Gaia, così le avrebbe detto, voleva stare da sola. Le forze dell'ordine stanno al momento verificando se la 15enne possa trovarsi a Borgo a Buggiano, dove vive il fidanzatino di Gaia e dove è possibile che lei si sia diretta col treno. Ma al momento si tratta di ipotesi.