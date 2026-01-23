Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata: muore alpinista di 29 anni a Merano

Un alpinista di 29 anni è morto a Merano 2000: scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter, è precipitato per circa 40 metri durante l’avvicinamento a una cascata.

Nuova tragedia in montagna. Un alpinista di 29 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato scivolando su una lastra di ghiaccio durante l’avvicinamento a una cascata. È accaduto nella zona di Merano 2000, in Alto Adige.

Il giovane si trovava in montagna insieme a un amico. Secondo una prima ricostruzione, i due erano diretti verso la Val di Nova (Naiftal) con l’obiettivo di arrampicare su una cascata di ghiaccio. La tragedia si è consumata prima ancora di raggiungere la meta: lungo il tratto noto come Katzenleiter, l’alpinista avrebbe perso l’equilibrio su una superficie ghiacciata, scivolando improvvisamente e precipitando per circa quaranta metri.

Scattato l’allarme al Numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i tecnici del soccorso alpino di Merano, affiancati dal soccorso alpino della Guardia di finanza e dai carabinieri. È stato inoltre fatto decollare l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites per velocizzare le operazioni.

I soccorritori sono stati calati sul luogo dell’incidente con il verricello. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del 29enne sono apparse subito disperate: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasportata a valle. Restano ora gli accertamenti di rito per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, avvenuto in un contesto montano reso particolarmente insidioso dalle condizioni del ghiaccio.