Attualità
video suggerito
video suggerito

Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata: muore alpinista di 29 anni a Merano

Un alpinista di 29 anni è morto a Merano 2000: scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter, è precipitato per circa 40 metri durante l’avvicinamento a una cascata.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nuova tragedia in montagna. Un alpinista di 29 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato scivolando su una lastra di ghiaccio durante l’avvicinamento a una cascata. È accaduto nella zona di Merano 2000, in Alto Adige.

Il giovane si trovava in montagna insieme a un amico. Secondo una prima ricostruzione, i due erano diretti verso la Val di Nova (Naiftal) con l’obiettivo di arrampicare su una cascata di ghiaccio. La tragedia si è consumata prima ancora di raggiungere la meta: lungo il tratto noto come Katzenleiter, l’alpinista avrebbe perso l’equilibrio su una superficie ghiacciata, scivolando improvvisamente e precipitando per circa quaranta metri.

Scattato l’allarme al Numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i tecnici del soccorso alpino di Merano, affiancati dal soccorso alpino della Guardia di finanza e dai carabinieri. È stato inoltre fatto decollare l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites per velocizzare le operazioni.

Leggi anche
Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia: "Non mi arrampicherò più in un posto del genere"

I soccorritori sono stati calati sul luogo dell’incidente con il verricello. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del 29enne sono apparse subito disperate: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dopo il nulla osta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasportata a valle. Restano ora gli accertamenti di rito per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente, avvenuto in un contesto montano reso particolarmente insidioso dalle condizioni del ghiaccio.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
I piani di Trump per Gaza: la nuova mappa della Striscia, tra grattacieli e spiagge turistiche
Trump firma, nasce il Board of Peace per Gaza: quali Paesi hanno aderito e chi ha detto di no
Meloni: "Ok a Putin nel Board of Peace. Per l'Italia una grande opportunità esserci"
Schlein: "È una Onu a pagamento fatta su misura per gli interessi di Trump"
Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : "Meloni dica no a Trump"
Board of peace per Gaza, Netanyahu dice sì a Trump: cosa farà Giorgia Meloni?
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views