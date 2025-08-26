Scivola mentre dorme e cade tra il lettino e il comodino, morto bimbo di 4 mesi a Cagliari

Un bimbo di 4 mesi è morto a Settimo San Pietro (Cagliari) dopo essere caduto tra il lettino sul quale dormiva e il comodino. La mamma ha allertato il 118, ma per il piccolo non vi è stato nulla da fare.

Un bimbo di 4 mesi è morto nella sua abitazione dopo essere caduto dal letto. Il piccolo, che viveva con la famiglia a Settimo San Pietro, piccolo centro alle porte di Cagliari. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del 118: nonostante la corsa all'ospedale Brotzu, per il piccolo non vi è stato niente da fare.

La dinamica della tragedia non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni il bimbo sarebbe caduto nello spazio tra il letto e il comodino, procurandosi alcune lesioni fatali. La mamma del bambino si trovava nella stanza accanto e solo quando è entrata nella camera si è resa conto di quanto successo.

La donna ha lanciato l'allarme e in breve tempo sono arrivati i medici del 118 che hanno cercato di fornire le prime cure. Per circa mezz'ora i sanitari hanno tentato di rianimare il bambino, poi la corsa in ospedale per tentare il tutto per tutto. Il piccolo, però, è arrivato in reparto già morto e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri della compagnia di Quartu, intervenuti sul posto, hanno da subito abbracciato la tesi dell'incidente domestico, anche se sono in corso ulteriori indagini per cristallizzare la dinamica dei fatti. I militari dell'Arma hanno sottolineato che la situazione è delicata e che l'accaduto deve ancora essere chiarito in tutti i suoi dettagli.

Amici e conoscenti dei genitori del bimbo si sono stretti attorno alla coppia, distrutta dal dolore per l'incidente domestico. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe rotolato giù dal letto, cadendo poi tra il materasso e il comodino. La mamma si sarebbe resa conto dell'accaduto solo una volta entrata nella stanza da letto, quando ormai era purtroppo già tardi per intervenire.

Una tragedia che ha scosso la famiglia del bimbo e l'intero centro di Settimo San Pietro.