Scivola dalla seggiovia a Piancavallo e vola per 4 metri: ferita bimba, salva grazie a un soccorritore La bambina stava seguendo una lezione di sci: al termine di una discesa è salita sulla seggiovia, ma è scivolata cadendo: un soccorritore ha attutito il colpo con il suo corpo.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una bimba di 8 anni residente in provincia di Pordenone è scivolata oggi da una seggiovia nel comprensorio sciistico di Piancavallo, in Friuli Venezia Giulia. La bambina è stata tratta in salvo dal tempestivo intervento del personale di Promotur, ma si sono vissuti momenti di paura.

La bambina stava partecipando a una lezione di sci e al termine di una discesa è salita sulla seggiovia Sauc-Budoia, accompagnata dal maestro e da altri due bimbi.

Poco dopo la partenza della seggiovia, la bimba è iniziata a scivolare per cause che al momento sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Aviano. Il maestro si è subito accorto del pericolo ed è riuscito ad afferrare la piccola per un braccio in extremis.

Il personale che gestisce l’impianto di risalita, accortosi della criticità della situazione, ha immediatamente fermato la seggiovia. Nel frattempo, un operatore addetto alle operazioni di soccorso e un altro maestro di sci sono intervenuti per assistere la bimba. Vedendola sospesa nel vuoto, si sono posizionati sotto il punto in cui stava per cadere.

Malgrado gli sforzi, la bambina è caduta da un’altezza di circa quattro metri. Per fortuna, un operatore è riuscito ad attutire almeno parzialmente l'impatto con il terreno, cercando di afferrarla al meglio delle sue capacità. La piccola è stata poi trasferita all’ospedale ma le sue condizioni fortunatamente sono state giudicate non gravi dai sanitari: per lei, e per tutti i presenti, si è trattato di un grosso spavento che avrebbe potuto avere un esito drammatico. La vicenda è ora al vaglio dei carabinieri.