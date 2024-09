video suggerito

Sciopero venerdì 20 settembre 2024: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città Per domani, venerdì 20 settembre 2024, diversi sindacati hanno proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. Da Napoli a Genova passando per Milano e Roma sono a rischio metro, bus e tram ma con modalità varie da città in città. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani, venerdì 20 settembre 2024, è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Sarà un altro venerdì nero per i pendolari che dovranno spostarsi con i mezzi pubblici, come annunciato in precedenza.

La protesta avrà comunque modalità differenti da città a città (a Milano avrà conseguenze sulla viabilità locale dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio, mentre a Roma dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio), come si legge sul sito ufficiale del Mit.

I sindacati che hanno proclamato lo sciopero sono CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base. Tra le motivazioni c'è l’aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali.

Sciopero il 20 settembre 2024, motivazioni e modalità città per città

Per la giornata di domani, dunque, i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base hanno proclamato congiuntamente uno sciopero dei trasporti pubblici locali (bus, metro e tram) di 24 ore a livello nazionale.

Nella stessa giornata, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore. Per CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB le motivazioni che hanno portato a proclamare lo sciopero sono “indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”.

Si prevede un venerdì caotico per la maggior parter venerdì 20 settembre 2024 i sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base hanno proclamato congiuntamente uno sciopero dei trasporti pubblici locali di 24 ore a livello nazionale. e delle città italiane. Le modalità saranno diverse, ma i disagi da nord a sud potrebbero iniziare già dalle otto del mattino circa e durare fino alle otto di sera.

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano

A Milano, scrive Atm sul proprio sito, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee locali dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

I disagi potrebbero essere notevoli, considerato che domani la città lombarda sarà nel pieno della settimana della moda.

I mezzi saranno comunque garantiti nelle fasce di garanzia intermedie che rappresentano gli orari di punta per i pendolari: dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.30 alle 15.29.

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

Nella Capitale lo sciopero interesserà la rete Atac e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis.

La protesta interesserà anche le linee gestite da Cotral e Astral (bus extraurbani e ferrovie Roma-Nord e Metromare): a rischio, dunque, anche la circolazione di bus extraurbani e delle ferrovie Roma-Viterbo e Roma-Lido, Metromare.

È previsto dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio. In questi segmenti saranno possibili stop per bus, filobus, metropolitane e ferrotranvia Termini-Centocelle. Il servizio sarà invece regolare fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

Sciopero a Napoli di metro, bus e funicolari Anm e Eav

Giornata difficile anche a Napoli, dove si fermeranno autobus, metropolitana e funicolari. La società locale Anm ha informato che aderirà allo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico. Lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 20 Settembre alle ore 03.00 del 21 Settembre 2024. Per quanto riguarda le linee di superficie (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Alla protesta aderisce anche Eav. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come "per il giorno 20 settembre 2024 l'organizzazione sindacale Usb ha proclamato due azioni di sciopero, adesione a sciopero nazionale di 24 ore ed uno sciopero aziendale di 24 ore".

Orari e fasce di garanzia città per città durante lo sciopero

Sono però anche altre le città italiane che aderiscono allo sciopero. In Emilia Romagna per tutta la giornata e con diverse modalità sciopereranno anche i lavoratori della Seta dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza; Tper ha comunicato che gli orari dello stop sono: dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio.

A Genova lo sciopero durerà 24 ore, come confermato da Amt. Il trasporto urbano sarà garantito nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 della mattina e le 17.30 e le 20.30, per il resto della giornata braccia incrociate anche per i servizi clienti e biglietterie che saranno garantiti solo per i portatori di handicap.

Braccia serrate anche a Palermo. La società Amat fa sapere che "Venerdì 20 settembre 2024, l’O.S. CUB TRASPORTI ha indetto un’azione di sciopero della durata di 24 ore così articolato: dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e dalle 0re 20.30 alle ore 23:59. Saranno quindi possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata da AMAT (bus e tram) oltre che disagi, nel corso della giornata, anche per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali".