video suggerito

Sciopero trasporti 23-24 febbraio: si fermano treni e mezzi pubblici. Orari e dettagli della protesta Ancora scioperi a febbraio. Le proteste saranno in due giornate diverse: la prima, quella dei treni, inizierà alle 21 di sabato 22 febbraio e terminerà alle 20.59 di domenica 23. Il secondo sciopero sarà lunedì 24 febbraio e riguarderà il personale addetto al trasporto pubblico locale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Disagi in vista per il trasporto pubblico in questi ultimi giorni di febbraio 2025 a causa di due scioperi nazionali proclamati dal sindacato Usb.

Il primo è in programma per il 22 febbraio e durerà 24 ore: coinvolgerà il settore ferroviario (Trenitalia e Trenord non hanno ancora confermato l'adesione). Lunedì 24 febbraio si fermerà invece il trasporto pubblico locale: bus, tram e metropolitane potrebbero fermarsi per 24 ore in diverse città italiane, con modalità e orari differenti in base alla località.

Per quanto riguarda le motivazioni, i lavoratori ATM chiedono un aumento di 150 euro netti in busta paga e si oppongono al progetto Milano Next, che prevede l'esternalizzazione di servizi. Richiedono anche il miglioramento delle condizioni di lavoro, con focus su sicurezza e igiene dei mezzi.

Lo sciopero dei treni del 23 febbraio

Il primo sciopero, quello dei treni, avrà inizio alle 21:00 di sabato 22 febbraio e terminerà alle 20:59 di domenica 23. Coinvolgerà tutto il personale delle aziende ferroviarie, compreso il settore del trasporto su rotaia.

Trenitalia e Trenord non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia sui loro siti web.

Nonostante il giorno festivo, dovrebbero essere previste fasce orarie di garanzia per i passeggeri. L’elenco delle fasce protette è disponibile sul sito del Ministero dei Trasporti.

Sciopero mezzi pubblici il 24 febbraio: fermi bus, tram e metro

Il secondo sciopero si terrà lunedì 24 febbraio e coinvolgerà il personale del trasporto pubblico locale: bus, tram e metropolitane potrebbero fermarsi per 24 ore.

Le fasce orarie garantite variano a seconda della città. A Milano, i dipendenti ATM hanno già scioperato il 14 febbraio. Al momento, l'azienda non ha confermato lo sciopero indetto da Usb, ma solitamente le fasce garantite per metro, tram e bus vanno dall'apertura fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

In altre città, gli scioperi seguiranno orari simili, con servizi minimi garantiti nelle fasce di maggiore affluenza. Per evitare disagi, è consigliato verificare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle aziende di trasporto prima di partire.