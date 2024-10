video suggerito

Sciopero lunedì 28 ottobre 2024, trasporto a rischio per 24 ore: orari di bus, metro e tram città per città Sciopero del trasporto pubblico locale in varie città lunedì 28 ottobre fino a 24 ore. Indetta dalle segreterie di Usb Lavoro privato e Orsa, la serrata toccherà Roma, Napoli, Umbria e Ascoli Piceno con orari e fasce di garanzia ben precisi per bus, metro e tram. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un inizio settimana difficile per gli utenti del trasporto pubblico locale. Nella giornata di lunedì 28 ottobre è stato proclamato uno sciopero aziendale dalle segreterie provinciali, locali e regionali di Usb Lavoro privato e Orsa. Braccia incrociate che rischiano di generare disagi e ritardi per autobus, metropolitane, tram e treni fino a 24 ore.

In testa alle grandi città interessate dalla protesta ci sono Roma e Napoli: la rete Atac sarà colpita per l’intera giornata, mentre le linee urbane e suburbane Eav dalle ore 9 fino alle 13. Ma in lista sono presenti anche altre zone d’ Italia come Umbria e Ascoli Piceno. Incognite di continuità del servizio anche per il trasporto ferroviario piemontese.

Tra i motivi alla base dello sciopero lanciato da Usb Lavoro privato e Orsa ci sono la richiesta di maggior sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, oltre a carichi di lavoro e turnazioni sostenibili e forme di indennità adeguate.

Sciopero il 28 ottobre 2024, motivazioni e modalità città per città

Lunedì 28 ottobre è stato indetto sciopero per il trasporto pubblico locale in diverse città italiane. I motivi alla base sono chiari: richiesta di maggior sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, carichi di lavoro e turni più sostenibili, nonché forme di indennità adeguate.

Serrata per 24 ore del personale Atac di Roma – coinvolgendo bus, filobus, tram, metropolitane e ferrotramvia Termini-Centocelle -, Start di Ascoli Piceno – bus urbani ed extraurbani, uffici amministrativi e start point – e di Busitalia (società dentro Ferrovie dello Stato) nelle province di Perugia e Terni e per la mobilità su ferro.

Invece, il personale di Trotta Bus Services di Fiumicino (Roma) si ferma dalle 12 alle 16. Quattro ore di sciopero, dalle 9 alle 13, anche per quello di Eav di Napoli che coinvolgerà autolinee, metropolitana, linee flegree, suburbane e vesuviane.

Nella stessa giornata, braccia incrociate dalle 9.01 alle 16.59 degli addetti alle operazioni di supporto della società Fs Park in Piemonte, dalle 16 alle 23.59 anche nel trasporto merci con il niet della società Sbb Cargo Italia nella Regione Lombardia e del personale Atap a Biella e Vercelli dalle 16 alle 20 (quest'ultimo sciopero voluto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal).

Orari di bus, metro e tram Atac a Roma

Lo sciopero che riguarda l'intera area Atac interessa anche le linee bus 023-074-557-763-763L e 767, che da sabato 26 ottobre passano sotto la sua gestione. Ma non tocca i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in subaffidamento, ovvero le linee 021, 043, 77, 113, 246, 246P, 319, 351, 500, 551, 718.

Articolando il blocco, nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre non è garantito il servizio delle linee bus notturne, quelle con denominazione iniziale per "n", mentre non ci sono variazioni per il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24 e quelle notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.

Nell'arco della giornata del 28 ottobre, garantite le corse sulla rete da inizio servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Nessuna garanzia, invece, dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio diurno, nonché per le linee diurne che hanno corse programmate oltre le 24, e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.

Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, fascia garantita per il servizio delle linee bus notturne. Il che non si ripropone dopo le 24 alle linee diurne con corse programmate e a quelle notturne delle linee 38-44-61-86-170-301-451-664-881-916-980.

Inoltre, durante lo sciopero, a rischio il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, così come quello delle biglietterie fisiche (non online). I parcheggi di interscambio restano aperti. Nelle stazioni della rete metro, eccetto Ionio e Arco di Travertino – non sarà possibile usare i bike box.

Sciopero a Napoli dei mezzi Eav

Possibili disagi anche sul trasporto locale di Napoli. Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero aziendale hanno proclamato un fermo di quattro ore, dalle 9 alle 13. Per le autolinee nessuna garanzia nel corso della giornata.

La metropolitana, d'altra parte, ha ultime e prime partenze garantite. Le ultime: da Aversa per Piscinola alle ore 8:45 e da Piscinola per Aversa allo stesso orario. Le prime ripartenze del servizio sono alle ore 13 da Aversa per Piscinola e alle 13:15 da Piscinola per Aversa.

Idem per le linee flegree. Le ultime partenze prima dello sciopero:

da Montesanto per Torregaveta alle ore 8:41;

da Torregaveta per Montesanto alle ore 8:54;

da Montesanto per Licola alle ore 8:48;

da Licola per Montesanto alle ore 8:44.

Invece, le prime ripartenze dopo lo sciopero sono:

da Montesanto per Torregaveta alle ore 13:01;

da Montesanto per Licola alle ore 13:12;

da Torregaveta per Montesanto alle ore 13:14;

da Licola per Montesanto alle ore 13:08.

Capitolo linee suburbane. Le ultime partenze prima dello sciopero:

Da Napoli per Piedimonte, treno 7862 delle 8:36;

Per Napoli da Piedimonte, treno 7863 delle 8:27.

Prime partenze post sciopero:

da Napoli per Piedimonte, treno 7866 delle 13:02;

Per Napoli da Piedimonte treno 7867 delle 13:13.

Infine, per le linee vesuviane le ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Da Napoli per Sorrento alle 8:41, Sarno alle 8:46, Baiano alle 7:43, Poggiomarino alle 8:50, Torre Annunziata alle 8:57;

Da S. Giorgio per Baiano alle 8:42;

Per Napoli da Sorrento alle 8:50, Sarno alle 8:26, Poggiomarino 8:54, Torre Annunziata alle 9:20 (treno 4088 da Poggiomarino);

Da Baiano per S. Giorgio alle 9:51.

Le prime partenze dopo lo sciopero:

Da Napoli per Sorrento alle 13:29, Sarno alle 13:34, Poggiomarino 13:02, Torre Annunziata alle 13:02 (treno 4131 per Poggiomarino);

Da S. Giorgio per Baiano alle 13:30;

Per Napoli da Sorrento alle 13:02, Sarno alle 13:38, Poggiomarino 13:06, Torre Annunziata alle 13:21;

Da Baiano per S. Giorgio alle 13:03.

A Milano mezzi regolari: Atm non aderisce allo sciopero

A Milano bus, tram e metropolitana regolari. Non è prevista un'adesione nella giornata di lunedì 28 ottobre. Dopo l'ultimo sciopero di venerdì 18 ottobre, il prossimo è previsto nella giornata di venerdì 8 novembre a livello nazionale, e coinvolgerà anche il capoluogo lombardo.

Orari e fasce di garanzia città per città durante lo sciopero

Ad Ascoli Piceno garantite corse in partenza dai capolinea fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Le altre potrebbero subire cancellazioni. A Perugia vengono garantite le fasce 6-9 del mattino e 12-15, a Terni 6:30-9.30 e 12:30-15:30. Per i servizi ferroviari regionali coperte 5:45-8:45 e 11:45-14:45. Possibili modifiche di itinerario a Biella e Vercelli.