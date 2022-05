Sciopero generale 20 maggio 2022, a rischio i trasporti: gli orari di treni, aerei, autostrade e traghetti Per la giornata di venerdì 20 maggio è stato indetto uno sciopero nazionale generale di 24 ore che metterà a rischio l’attività di trasporti pubblici, traghetti, aerei, autostrade, scuola e sanità. La mobilitazione è promossa dai sindacati CUB, SGB e USI.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la giornata di venerdì 20 maggio 2022 i sindacati CUB, SGB e USI hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di 24 ore per tutti i settori lavorativi pubblici e privati. A rischio la regolare attività di treni, aerei e trasporto pubblico. Allo sciopero generale hanno aderito anche il settore della scuola e della sanità (con l'eccezione dei servizi sanitari d'urgenza che saranno comunque garantiti). Sono previste manifestazioni in tutta Italia, come si legge sul sito ufficiale di USB. Il comparto scolastico parteciperà per l'intera giornata allo sciopero: la mobilitazione interesserà il personale docente e quello Ata degli istituti statali di ogni ordine e grado. Il trasporto regionale garantirà i servizi essenziali dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle ore 21.00. Per il trasporto pubblico locale, lo sciopero di 24 ore si baserà su fasce garantite che varieranno da regione a regione. Ecco le motivazioni dell'agitazione e le fasce di garanzia per i trasporti nella giornata di venerdì

Le motivazioni dello sciopero generale di venerdì 20 maggio 2022

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati per chiedere "l'immediato cessate il fuoco in Ucraina e la sua smilitarizzazione, il congelamento immediato dei prezzi di beni e servizi primari, lo sblocco dei contratti, gli aumenti salariali e l'approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale e pubblica che preveda il riuso del patrimonio pubblico in disuso". La mobilitazione è anche contro le spese militari e in favore della destinazione delle risorse alla scuola, alla sanità pubblica e ai trasporti. Manifestazioni sono previste a Milano, Roma, Messina, Palermo, Catania, Cagliari, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Pisa, Torino, Genova, La Spezia, Reggio Emilia, Trieste, Bergamo, e Taranto oltre a diverse altre città.

Orari Trenitalia e Italo per lo sciopero di venerdì 20 maggio

Trenitalia ha fatto sapere che non sono previste modifiche della circolazione dei treni a lunga percorrenza. I treni regionali garantiranno i servizi essenziali dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle ore 21.00. Per quanto riguarda i treni ad alta velocità, Italo ha stilato una lista di corse garantite nella giornata di venerdì 20 maggio.

Sciopero generale 20 maggio, a rischio anche aerei, traghetti e autostrade

A rischio nella giornata di domani anche l'attività di aerei, traghetti e autostrade. L'Enac ha pubblicato un elenco dei voli garantiti in vista della mobilitazione e ricorda che vi sono le fasce orarie di tutela dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In quel lasso di tempo, i voli devono essere comunque effettuate. Altre informazioni dettagliate sull'operatività dei voli possono essere richieste alle compagnie aeree di riferimento. Stop di 24 ore anche per il personale marittimo delle isole maggiori. Per le isole minori, non saranno garantite le attività da 00.01 alle 24 del 20 maggio. Si ferma anche il personale delle autostrade, dalle 22 del 19 maggio alle 22 del 20 maggio

Anche scuola e sanità coinvolti nello sciopero del 20 maggio

Coinvolti nello sciopero generale il settore della scuola e della sanità. Le motivazioni della mobilitazione per il personale docente e per quello Ata, secondo quanto indicato dai sindacati, riguardano la Riforma del Reclutamento dei Docenti, il riconoscimento dell'attività degli Assistenti Tecnici che in questi ultimi anni ha svolto "mansioni extra e compiti non adeguatamente riconosciuti a livello economico e professionale" e la richiesta di Buoni Pasto per il personale che risulta essere in servizio all'ora di pranzo. Per la sanità sono garantiti i servizi essenziali e quelli d'urgenza quali terapie intensive e chirurgia

Lo sciopero generale del 20 maggio 2022 a Roma

A Roma l'agitazione culminerà in una grande manifestazione che si terrà in piazza della Repubblica alle 10.30. La mobilitazione potrebbe causare disagi nel settore del trasporto pubblico: incroceranno le braccia i lavoratori dell'Atac sulla rete di bus, tram, metropolitane e ferrovie concesse. Interessate dallo sciopero anche le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Manifestazioni previste anche a Milano

Gli orari garantiti del trasporto pubblico per lo sciopero a Milano

Lo sciopero toccherà anche la città di Milano: le metropolitane viaggeranno dall'orario di apertura fino alle 18. Diversa la situazione per servizi di bus, tram e filobus. Non sono infatti garantite le cose dalle 8.45 fino alle 15 e dopo le 18. Trenord invece ha fatto sapere che le fasce di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tutti i treni in viaggio all'inizio o alla fine delle fasce orarie garantite arriveranno a destinazione finale.