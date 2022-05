Sciopero dei mezzi domani 20 maggio a Roma: orari Atac per bus, metro e tram Domani venerdì 20 maggio è indetto uno sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici da Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro: nel corso delle proteste, sono previste anche delle fasce orarie in cui il servizio è garantito.

A cura di Beatrice Tominic

È stato indetto per la giornata di domani, venerdì 20 maggio 2022, uno sciopero generale della durata di 24 ore da Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro. Come si legge nel sito ufficiale di Roma Mobilità, sono previste le consuete fasce di garanzia, cioè un periodo di tempo di pausa dallo sciopero nelle quali il servizio torna attivo per permettere a lavoratori, lavoratrici, cittadini e cittadine di uscire o rientrare con una riduzione dei disagi.

Allo sciopero di domani aderiscono Atac e Romatpl: a rischio, quindi, il servizio sia in superficie della città di Roma, che comprende autobus e tram, ma anche quello sotterraneo di tutte le linee della metropolitana e le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord. Dalle ore 21, si aggiunge anche il possibile stop per la navetta MB, che sostituisce i treni della tratta chiusa della metro B tra Castro Pretorio e Laurentina. Ancora nessuna adesione ufficiale da Cotral, che non ha ancora aggiornato il proprio sito.

Sciopero dei mezzi a Roma, orari garantiti Atac per bus, metro e tram

Come scritto anche nel sito ufficiale di Atac, anche la municipalizzata dei trasporti pubblici romani aderisce allo sciopero generale di domani, venerdì 20 maggio. Come di consueto, però, sono state disposte le cosiddette fasce garantite: il servizio di trasporto pubblico torna attivo dall'inizio del servizio diurno fino alle ore 8.30 e poi nuovamente dalle 17 alle ore 20.

Leggi anche Sciopero generale venerdì 22 aprile: manifestazioni e bus deviati domani a Roma

Trattandosi di uno sciopero di 24 ore, è bene ricordare che i disagi scattano alla mezzanotte, pertanto fra la notte di giovedì 19 e venerdì 20 maggio non è garantito il servizio delle linee notturne (indicate con la "n"), mentre resta attivo il servizio delle linee diurne con corse notturne programmate oltre le 24 (cioè le linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980). Viceversa, nella notte fra venerdì e sabato è garantito il servizio delle linee notturne, ma non di quelle diurne con corse oltre le 24.

Per tutte le informazioni in tempo reale, è possibile consultare i canali social o il sito di Atac.

Le linee RomaTpl interessate dallo sciopero dei mezzi il 20 maggio 2022

Anche tutte le linee gestite dalla società Roma Tpl aderiscono allo sciopero di 24 ore e, come si legge nel sito, confermano le stesse fasce orarie di garanzia di Atac: sono previste linee attive dall'inizio del servizio alle ore 8.30 e poi, di nuovo, dalle 17 alle 20.

Trattandosi di uno sciopero di 24 ore, per concludere, occorre ricordare che, come per le linee Atac, le linee gestite da Roma Tpl diurne che effettuano anche corse dopo le ore 24, garantiscono il servizio nella notte fra giovedì e venerdì, ma non fra venerdì e sabato: si tratta delle linee 314, 404 e 444.

Le motivazioni dello sciopero di 24 ore domani 20 maggio

Lo sciopero di domani è stato indetto dai sindacati Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro. Come ricordano i vari siti delle società che hanno aderito, le ragioni dello sciopero generale sono il cessate il fuoco e il congelamento prezzi, beni e servizi del settore primario; lo sblocco contratti e aumenti salariali; nuovo piano di edilizia residenziale e la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. A questi motivi si aggiunge anche la protesta contro le politiche di privatizzazione in atto e le spese militari.