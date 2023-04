Sciopero 2 aprile 2023, gli orari e i voli garantiti: controllo traffico aereo a rischio per 4 ore Domenica 2 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale dei controllori del trasporto aereo che coinvolge varie sigle sindacali ma anche alcuni importanti aeroporti della Penisola, con un astensione dal lavoro di quattro ore per il personale, dalle 13.00 alle 17.00.

A cura di Antonio Palma

Potrebbe essere una domenica complicata quella del 2 aprile per chi deve spostarsi in aereo in Italia. Come comunica Enav, infatti, il 2 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale dei controllori del trasporto aereo che coinvolge varie sigle sindacali ma anche alcuni importanti aeroporti della Penisola, con un astensione dal lavoro di quattro ore per il personale, dalle 13.00 alle 17.00.

Lo sciopero aereo del 2 aprile infatti è caratterizzato in realtà da una serie di scioperi a livello nazionale e locale degli operatori dell’Enav addetti all'assistenza e al controllo del traffico aereo. Nella giornata di domenica avremo tre distinte azioni di protesta indette a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali UGL-TA e UNICA, FILT-CGIL e Uiltrasporti e FIT-CISL alle quali però si devono aggiungere, nello stesso orario, le azioni di sciopero a livello locale negli aeroporti.

Gli orari dello sciopero del 2 aprile e gli aeroporti interessati

Nel dettaglio, gli scali interessati da quest'ultima protesta sono l'aeroporto di Bologna, dove lo sciopero è indetto da UGL-TA, l'Aeroporto di Napoli, dove l'astensione dal lavoro è indetta da UGL-TA e UNICA, e l'Aeroporto di Roma Urbe dove la protesta è indetta da UGL-TA. Per domenica 2 aprile si prevedono dunque cancellazioni e ritardi dei voli che potrebbero interessare anche le ore successive alla fascia oraria dalle 13 alle 17 comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti visto che potrebbero non essere presenti i materiali per effettuare i voli previsti nel corso del resto della giornata.

L'elenco dei voli garantiti il 2 aprile

Enav ha assicurato che saranno garantite le prestazioni indispensabili ai viaggiatori secondo norma vigente e cioè gli operatori del traffico aereo dovranno comunque fornire assistenza ai Voli garantiti in caso di sciopero nelle fasce orarie di tutela che vanno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. A questo proposito, l'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha già fatto sapere l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare prima dello sciopero.

In aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, sono assicurati tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, e questi voli di collegamento con le isole:

NOS 7972 CATANIA (LICC) BARI (LIBD)

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

EJU 4143 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4144 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 3599 MALPENSA (LIMC) LAMPEDUSA (LICD)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

RYR 232 ALGHERO (LIEA) VENEZIA (LIPZ)

RYR 233 VENEZIA (LIPZ) ALGHERO (LIEA)

RYR 9119 PALERMO (LICJ) RIMINI (LIRP)

RYR 9120 RIMINI (LIRP) PALERMO (LICJ)

RYR 1009 CAGLIARI (LIEE) PALERMO (LICJ)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

AEZ 2552 ALGHERO (LIEA) FIUMICINO (LIRF)

AEZ 2553 FIUMICINO (LIRF) ALGHERO (LIEA)

AEZ 1103 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC)

AEZ 1104 CATANIA (LICC) BERGAMO (LIME)

Son assicurati inoltre anche tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza:

Medio Oriente

NOS 738 MALPENSA (LIMC) SALALAH (OOSA)

MSR 792 FIUMICINO (LIRF) CAIRO (HECA)

UAE 5RQ (206) MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

UAE 32L (098) FIUMICINO (LIRF) DUBAI (OMDB)

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKBK)

NOS738 MALPENSA (LIMC) SALALAH (OOSA)

THY 1866 FIUMICINO (LIRF) INSTAMBUL (LTFM)

RAM 955 MALPENSA (LIMC) CASABLANCA (GMMN)

FDB 1682 NAPOLI (LIRN) DUBAI (OMDB)

FDB 1502 CATANIA (LICC) DUBAI (OMDB)

RAM 955 MALPENSA (LIMC) CASABLANCA (GMMN)

Nord America

UAE UAE4PV (205) MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 610 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK (KJFK)

ACA 891 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

DAL 39 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

Sub Area Giappone e Corea

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO – HANEDA (RJTT)

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

Sub Continente Sub Asiatico

ITY 770 FIUMICINO (LIRF) DELHI (VIDP)

Sub Area Sud Est Asiatico

SIA 377 BARCELLONA (LEBL) MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

Sud America

TAM 8111 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Sarà comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero; la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati; l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello sciopero stesso.

Come richiedere il rimborso per cancellazione o ritardo dei voli

Per i voli cancellati per lo sciopero di domenica 2 aprile le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Come spiegano da ItaliaRimborso, in caso di sciopero aereo degli operatori Enav, al contrario di quanto avviene con gli scioperi che riguardano le compagnie aeree, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può comprarsi a proprie spese un nuovo volo alternativo. Ciò avviene qualora il passeggero non venga adeguatamente riprotetto dal vettore aereo. Queste somme sborsate possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo. Il tutto deve essere sempre comprovate da scontrini e/o fatture