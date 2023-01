Sciopero 13 gennaio 2023: gli orari di Trenitalia e in quali regioni sono a rischio mezzi e bus Si prospetta un venerdì di disagi per i pendolari di alcune regioni italiane, in particolare Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana, a causa dello sciopero di treni e bus proclamato a livello locale da diverse sigle sindacali.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà un venerdì nero quello di oggi, 13 gennaio 2023, per i trasporti, a causa del primo sciopero dei mezzi dell'anno. Saranno quattro le regioni coinvolte: Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana; così come le modalità, anche le motivazioni della protesta e le sigle sindacali variano da regione a regione. Saranno coinvolti anche i viaggi Trenitalia e i bus del trasporto pubblico locale.

I sindacati in Lombardia hanno proclamato uno sciopero della durata di quattro ore da parte dei lavoratori di Stie, azienda dei trasporti di San Vittore Olona, e Movibus, l’azienda milanese di trasporto pubblico. In Friuli Venezia Giulia sciopererà il personale di Trenitalia del settore manutenzione e pulizie. Sempre Trenitalia sciopererà anche a Firenze, ma questa volta si tratta del personale delle direzione tecnica. In entrambi i casi la mobilitazione avrà una durata di 8 ore, dalle 9 alle 17. In Campania è stato invece rinviato lo sciopero di Orsa, USB e Confail, resta invece lo sciopero solo della Uil.

Sciopero Trenitalia in Friuli Venezia Giulia e Toscana: orari e treni garantiti

Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di oggi è stato indetto uno sciopero del personale mobile di Trenitalia della Regione Friuli Venezia Giulia. Anche la Toscana è coinvolta dallo sciopero: dalle 9:00 alle 17:00 si astiene dal lavoro il personale degli impianti di manutenzione di Firenze Osmannoro della Direzione Regionale Toscana.

Non sono previste variazioni per i treni a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali, sia in Friuli che in Toscana così nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni, anche nelle ore immediatamente precedenti e successive. Sono comunque istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione.

Maggiori informazioni sul sito o sull’app di Trenitalia, oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21

In Lombardia scioperano i bus Stie e Movibus

Le segreterie regionali lombarde di Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Cisal e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per la giornata di oggi che può comportare modifiche o cancellazioni alle corse degli autobus della società STIE, che gestisce le linee urbane di Busto Arsizio, Legnano, Rho, Saronno e Seregno, numerose linee extraurbane (tra cui la 528 e la 542 che passano da Milano) e il servizio aeroportuale Malpensa Bus Express.

Lo sciopero è articolato secondo diverse modalità, tra cui anche un presidio davanti alla sede principale, mentre Movibus coprirà con tutta probabilità la fascia oraria che va dalle 16 alle 20.

Personale viaggiante : dalle ore 8:30 alle ore 12:30

: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Personale viaggiante urbano Seregno : dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00.

: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 17:00. Personale viaggiante Area Milanese (linee 528 e 542): dalle ore 8:45 alle 12:45.

(linee 528 e 542): dalle ore 8:45 alle 12:45. Personale di terra: ultime quattro ore del turno di lavoro, garantendo l’effettuazione del servizio durante le fasce di garanzia.

A Napoli revocato lo sciopero dei mezzi Eav

In Campania alla fine sciopererà solo Uil. Scongiurata invece l'agitazione Eav originariamente in programma grazie all’intervento della Prefettura. Le tre sigle sindacali (Orsa, Usb e Confail) hanno accettato l’invito a riprendere la trattativa in sede prefettizia e a non fermarsi. I rappresentanti dei lavoratori avevano proclamato lo sciopero di 24 ore con salve solo le fasce di garanzia.