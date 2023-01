Trasporto pubblico a Napoli

Napoli-Juve, tre sigle sindacali revocano lo sciopero dei mezzi Eav di venerdì 13. Uil lo conferma Rinviato lo sciopero di Orsa, USB e Confail. Resta invece lo sciopero solo della Uil. De Gregorio: “Lavoriamo al prolungamento delle corse della Cumana per la partita”

A cura di Pierluigi Frattasi

Tre sigle sindacali revocano lo sciopero dei mezzi Eav come Cumana, Circumvesuviana e Circumflegrea di venerdì 13 gennaio 2023. Il blocco dei trasporti, annunciato dai sindacati Orsa, USB e Confail, sarà rinviato. Resta invece lo sciopero solo della Uil. Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, ha comunicato che sta lavorando alla possibilità di prolungare sulla linea Cumana l’orario sino alla fine della partita di calcio Napoli-Juventus, ma solo domani si saprà se le corse aggiuntive ci saranno. Già assicurate, invece, quelle della metro Linea 2.

Orsa, Usb e Confail rinviano lo sciopero

Per De Gregorio,

"grazie all’intervento della Prefettura, tre sigle sindacali (Orsa, USB e Confail) hanno accettato l’invito a riprendere il dialogo in sede prefettizia e a differire lo sciopero previsto per Venerdi 13 gennaio. Rimane una posizione di chiusura e quindi resta confermato lo sciopero soltanto dalla UIL. La direzione di EAV conferma che la strada del dialogo è la via maestra per risolvere problematiche aziendali senza creare disagi agli utenti. La direzione di EAV ha anche dato la disponibilità a prolungare sulla linea Cumana l’orario sino alla fine della partita di calcio Napoli Juventus. Laddove ci saranno le condizioni confermeremo domani questa possibilità".

Poi, il manager precisa:

"È legittimo proclamare uno sciopero, così come è legittimo che un lavoratore scelga, spontaneamente, di aderire o meno.

È altresì legittimo e responsabile che una azienda, osservando il diritto allo sciopero, salvaguardi l’interesse complessivo aziendale soprattutto in tema di bilancio economico finanziario. In ogni caso gli scioperi dichiarati in EAV non hanno subito variazioni significative rispetto agli anni precedenti, quello che anche noi registriamo è un aumento degli scioperi a carattere nazionale. Tra il 2021 ed il 2022, per rinnovo contrattuale o legati al tema della sicurezza dei lavoratori del trasporto, sono stati dichiarati rispettivamente 8 e 9 scioperi. Negli anni precedenti il numero era circa la metà".

E conclude: