Scioperi di gennaio 2026, tutti gli stop previsti per treni, mezzi pubblici e aerei: il calendario del mese

Gennaio 2026 sarà segnato da numerosi scioperi su treni, aerei e mezzi pubblici, con disagi in tutta Italia. Coinvolti trasporto locale, personale ferroviario e compagnie aeree, con stop nazionali e regionali.

Il mese di gennaio 2026 inizia con una serie di scioperi che interesseranno treni, aerei e mezzi pubblici, creando possibili disagi per chi si muove in città e tra regioni.

Gli stop, proclamati dai sindacati nazionali e territoriali, riguarderanno trasporto pubblico locale, personale ferroviario e compagnie aeree, rendendo necessario organizzarsi per tempo prima di spostarsi.

1 gennaio 2026, sciopero trasporti Abruzzo, Napoli e Bolzano

Il sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale in Abruzzo, dalle 9 alle 13, lamentando la "gestione fallimentare di Tua Spa" e le difficoltà dei lavoratori costretti a trasferimenti forzati a decine di chilometri dalle sedi storiche.

Lo stesso giorno, il personale viaggiante di Eav a Napoli si fermerà per 24 ore sulle linee ferroviarie e vesuviane. A Bolzano, i lavoratori della società SASA incroceranno le braccia dalle 16 alle 20, chiedendo migliori condizioni retributive e maggiore sicurezza sui mezzi.

9 gennaio 2026, si ferma il trasporto aereo

Il trasporto aereo sarà coinvolto da uno sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante EasyJet, mentre gli assistenti di volo di Vueling si fermeranno per otto ore.

Possibili disagi anche negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa per il personale handling, con possibili ritardi a check-in, imbarco e movimentazione bagagli. Sul fronte del trasporto locale, gli operatori Arst in Sardegna (Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano) sciopereranno per l’intera giornata, mentre i lavoratori GTM di Termoli osserveranno uno stop dalle 9 alle 13.

15 gennaio 2026, Atm sciopera a Milano

A Milano, lo sciopero di 24 ore della società di trasporti Atm potrebbe creare interruzioni su metro, autobus e tram. Nello stesso giorno, il trasporto pubblico extraurbano del Molise sarà fermo per cinque ore, dalle 18 alle 23, per la protesta dei sindacati Faisa Cisal, Filt-Cgil e Fit-Cisl contro la persistente crisi del settore.

Inoltre, in Sicilia, tra Palermo, Enna e Catania, si svolgeranno scioperi di 24 ore del personale dei trasporti locali.

20 gennaio 2026, protesta macchiniste Ferrovie dello Stato

È prevista una protesta nazionale dei macchinisti e del personale di bordo delle Ferrovie dello Stato, con possibili disagi su Intercity, regionali e treni a lunga percorrenza.

23 gennaio 2026, sciopero treni a Napoli

A Napoli, lo sciopero di otto ore del personale Trenitalia OMCC di Santa Maria La Bruna, proclamato da FIT-CISL, potrebbe interessare alcune linee locali, con ripercussioni circoscritte al territorio.

29 gennaio 2026, si fermano bus ad Ancona

Ad Ancona il personale Conerobus si fermerà per l’intera giornata, mentre nello stesso giorno il tpl extraurbano del Molise osserverà uno sciopero regionale di cinque ore, sempre per le stesse ragioni di carenze strutturali e mancanza di risposte istituzionali.

30 gennaio 2026, mezzi pubblici a rischio a Bologna

A Bologna, sciopero di otto ore del personale RFI Circolazione e Orario dell’area, con possibili disagi sul servizio locale.

Per viaggiare senza sorprese, è consigliabile consultare preventivamente orari e fasce garantite, poiché le agitazioni possono variare localmente e incidere su trasporti urbani, extraurbani e nazionali.