Scialpinista 50enne muore travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti: inutili i soccorsi in elicottero

Uno scialpinista 50enne è morto dopo essere stato travolto da una valanga sulle Piccole Dolomiti, a Recoaro Terme. Le ferite causate dall’impatto con la slavina erano troppo gravi.
A cura di Maria Neve Iervolino
Uno scialpinista 50enne è morto dopo essere stato travolto da una valanga (immagine di repertorio)
Nuova tragedia sulle Piccole Dolomiti dove uno scialpinista 50enne è morto dopo essere stato travolto da una valanga. L'incidente è avvenuto sul versante vicentino, a Recoaro Terme. Un tratto della montagna particolarmente impegnativo e per questo apprezzato dagli sportivi.

Mentre si trovava qui, l'uomo è stato raggiunto da una slavina, e per recuperarlo è stato necessario l'intervento del soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso. Nonostante i soccorsi, le ferite riportate durante l'impatto erano troppo gravi e per lui non c'è stato niente da fare.

Si tratta del secondo incidente mortale che coinvolge uno sciatore in pochi giorni dopo quello avvenuto sulla Marmolada, quando lo sciatore freerider di 31 anni Edoardo Conti è stato raggiunto e travolto da una valanga. Anche nel suo caso a nulla è servito l'intervento dell'elicottero e dei soccorsi, ed è morto poco dopo essere stato recuperato.

