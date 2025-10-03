Schianto tra un’auto e un furgone sulla tangenziale di Campobasso, morti entrambi i conducenti

Scontro tra un’automobile e un furgone sulla tangenziale di Campobasso. La conducente della macchina, una donna di 74 anni, è deceduta sul colpo, mentre il 61enne alla guida del furgone è morto dopo l’ingresso in Pronto Soccorso. Le due vetture si sono scontrate frontalmente.

Le vittime del sinistro sono un uomo e una donna. La donna, una 74enne originaria della provincia di Avellino, era alla guida dell'auto, una Fiat 500X, mentre alla guida del furgone vi era un 61enne di San Martino in Pensilis (Campobasso). La 74enne è morta subito dopo l'incidente, praticamente sul colpo. Il 61enne che guidava il furgone, invece, è riuscito a raggiungere il Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli grazie all'intervento del 118 arrivato sul posto con l'ambulanza, ma è deceduto poco dopo l'ingresso in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro stradale.

