Schianto tra una moto e un Suv: muore a Genova motociclista di 16 anni

A cura di Davide Falcioni

Un ragazzo di soli 16 anni, Cesare C., è morto ieri pomeriggio intorno alle 16 e 20 a causa di un incidente stradale che si è verificato in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, a Genova.

La dinamica della tragedia è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti della sezione infortunistica della polizia locale di Genova. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la strada in salita a bordo della sua Yamaha YZ 125 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Suzuki Jimny che procedeva in discesa da San Desiderio. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito il suono di una frenata, seguito da un impatto violento. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano: Cesare è deceduto sul colpo.

Ultimo di tre fratelli, Cesare aveva perso il padre nel 2018, quando aveva solo 9 anni. Cresciuto ad Albaro, aveva sviluppato fin da piccolo una grande passione per le moto, in particolare quelle da cross. Condivideva questo interesse con un gruppo affiatato di amici, con i quali era solito organizzare uscite in città e nei dintorni. Alla notizia della tragedia, una quarantina di ragazzi si è radunata in piazza Rotonda per ricordarlo, stringendosi nel dolore con occhi lucidi e grande commozione.

Anche il liceo Pertini, dove Cesare frequentava la terza classe, ha voluto rendere omaggio alla sua memoria. Su iniziativa della direzione scolastica, studenti e docenti si sono uniti in un minuto di silenzio per ricordare il giovane scomparso, in un momento di raccoglimento e riflessione sull’ennesima tragedia della strada.