video suggerito

Schianto fatale mentre vanno alla festa di compleanno: Carlo e Giorgia morti a 18 e 19 anni a Chieti I due ragazzi di Lanciano viaggiavano a bordo di una motocicletta a Fossacesia, in provincia di Chieti, quando, per motivi da chiarire, il mezzo ha sbandato e si è schiantato contro un palo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Un tragico incidente stradale è costato la vita a due giovanissimi nelle scorse ore a Fossacesia, in provincia di Chieti. A perdere la vita due ragazzi di Lanciano, Carlo Rizzo di 18 anni e Giorgia Apollonio di 19 anni. La tragedia improvvisa si è consumata nella prima serata di ieri, giovedì 22 agosto, sulla strada comunale Via Vecchia Scorciosa, nella zona artigianale Sterpari. I due ragazzi viaggiavano a bordo di una motocicletta che, per motivi da chiarire, ha sbandato e si è schiantata contro un palo.

Inutili per i due giovani i successivi soccorsi medici da parte degli operatori del 118 accorsi sul luogo dello schianto. I sanitari hanno privato a rianimarli ma per le due vittime ormai non c'era ormai più niente da fare. Troppo grave l’impatto della moto contro il palo che ha sbalzato i due ragazzi violentemente sull’asfalto.

Secondo quanto ricostruito finora, il dramma poco dopo le 20.30 mentre i due ragazzi si dirigevano verso una festa di compleanno alla quale erano invitati. Carlo e Giorgia stavano percorrendo l’arteria parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia sulla moto Honda guidata la giovane quando il mezzo a due ruote è uscita di strada, impattando prima contro un palo in cemento e poi contro un albero di ulivo poco fori dalla carreggiata.

Terribile la scena che si è presentata ai primi soccorritori giunti sul posto: la motocicletta era completamente distrutta e poco lontani giacevano i due ragazzi a terra esanimi. La notizia del loro decesso ha raggiunto poco dopo i familiari che sono immediatamente giunti sul luogo straziati dal dolore. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la tragedia. Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di un incidente autonomo.