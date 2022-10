Schianto contro un’altra auto, Aurora muore a 22 anni. La mamma: “Siamo morti anche noi” Schianto fatale ieri sera ad Osimo, in provincia di Ancona, tra due auto. Sull’incidente, da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ferito, ma non in maniera grave, l’altro conducente.

A cura di Biagio Chiariello

"Questa sera siamo morti anche noi". È il messaggio che la mamma di Aurora Caruso ha scritto su Facebook dopo aver appresso la sconvolgente notizia della morte della figlia 22enne, vittima di un tragico incidente ieri sera, 4 ottobre, ad Osimo, in provincia di Ancona, sulla statale 16, all’incrocio del centro commerciale Cagopier.

Al cordoglio si è aggiunto il fratello: "Sei sempre stata una ragazza carina, simpatica amorevole e fantastica, oggi mi si rompe il cuore sapendo che non sarai più con noi, ci manchi sorella mia, Riposa in pace amore mio".

Aurora viveva a Collemarino con la famiglia e la sua vita è terminata con quel terribile schianto all'incrocio tra via Sbrozzola e la Statale adriatica. La giovane tornava probabilmente dal lavoro quando con la sua Alfa 147 ha impattato contro un'Opel Astra. Le due auto sono carambolate entrambe contro il guardrail.

Sull'incidente, da prassi verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ferito, ma non in maniera grave, il conducente dell'altra auto, un 21enne di Polverigi. La ragazza è morta sul colpo, inutile l'intervento dei soccorsi.

Il corpo della 22enne è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Torrette, a disposizione della magistratura. Il pm di turno potrebbe disporre l'autopsia e aprire un fascicolo per l'ipotesi omicidio stradale.

Stamattina la notizia del dramma si è diffusa rapidamente nei due quartieri dove i familiari stanno ricevendo il supporto morale di amici e parenti. In passato la ragazza aveva lavorato come barista al ‘Bar del Disco', nel quartiere della Palombella, sempre ad Ancona. Ancora da fissare il funerale