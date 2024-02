Schianto al ritorno dalla gara di ballo, Piero e Lorenza morti nello scontro frontale L’incidente stradale in provincia di Crotone: morti due fidanzati ballerini che ritornavano da una gara di ballo: Lorenza Aloisio e Piero Riolo. Nello schianto feriti gravemente anche due donne, madre e figlia che viaggiavano sull’altra auto coinvolta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Lorenza Aloisio e Piero Riolo

Giornata di sangue oggi sulle strade calabresi dove un terribile incidente stradale in provincia di Crotone ha causato almeno due morti, due fidanzati ballerini che ritornavano da una gara di ballo: Lorenza Aloisio e Piero Riolo. Nello schianto feriti gravemente anche due donne, madre e figlia che viaggiavano sull'altra auto coinvolta. È accaduto nel pomeriggio di domenica sulla statale 107 Silana Crotonese che collega Crotone a Cosenza, in località Brasimato.

Per motivi da chiarire, le due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del km 131,5 in un impatto devastante che ha distrutto i due mezzi. La tragedia intorno alle 17 quando una Fiat Grande Punto su cui viaggiavano i due ballerini si è scontrata con una Wolksvagen Golf su cui viaggiavano madre e figlia. Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori accorsi sul posto.

Le due vetture erano ridotte a un ammasso di lamiere contorte nella parte anteriore e i quattro coinvolti erano tutti bloccati all'interno. I Vigili del fuoco hanno dovuto estrarli dalle lamiere prima di affidarli alle cure del personale medico del 118. Per i due ballerini però non c'era già più nulla da fare. La 33enne Lorenza Aloisio e il 43enne Piero Riolo, entrambi crotonesi ed entrambi appassionati di danza, erano già morti.

Secondo quanto riportano le cronache locali, i due nel weekend avevano partecipato ad una competizione di danza di balli caraibici e stavano facendo rientro a Crotone quando è avvenuto l'incidente stradale mortale.

Estratte dalle lamiere in gravissime condizioni, invece, mamma e figlia che erano nell'altro veicolo. Entrambe sono state trasportate d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Crotone ed entrambe sono state ricoverate nel reparto di Rianimazione dopo una operazione d'urgenza.

Per consentire le operazioni di soccorso la stradale 107 è stata momentaneamente bloccata in entrambi i sendi di marcia ed il traffico deviato in una parallela nelle vicinanze. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia Stradale. No è escluso che nello schianto possa aver avuto un ruolo l'asfalto reso viscido alle piogge visto che sulla zona le condizioni atmosferiche erano pessime.