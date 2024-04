Schianto a un mese dalle nozze, Valentina in fin di vita dopo aver perso la bimba: “Serve un miracolo”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

immagine di repertorio

Una coppia felice che stava coronando il proprio sogno con un doppio lieto evento, prima il matrimonio, già fissato tra circa un mese, e poi la nascita della primogenita, programmata in estate, ma un terribile tragico schianto in strada ha spezzato via tutto in un istante in quello che doveva essere un giorno di festa, la domenica di Pasqua. Valentina Urli, 33 anni, ha perso la bimba che portava in grembo da cinque mesi e ora è in fin di vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale col compagno Giulio Stoppa a Padova domenica scorsa quando la loro auto è finita contro un albero a bordo strada.

Nell’impatto il 27enne è rimasto ferito ma in maniera non grave e si sta riprendendo mentre la 33enne purtroppo non si è più risvegliata ed ora la sua vita è appesa a un filo e alle macchine a cui è attaccata in ospedale. Le speranze del compagno invece sono attaccate a un miracolo dopo che i medici hanno comunicato che la donna è quasi in stato vegetativo

“La situazione è irreversibile, purtroppo lo dicono i medici, ma un miracolo può sempre succedere e ci spero fino all’ultimo” sono le parole di dolore del compagno della donna che stava mettendo su famiglia con lei nella casa che condividevano a Fossalta di Trebaseleghe, in provincia di Padova. “Valentina è sempre e sarà per sempre e per tutta la vita l'amore più grande che io potessi trovare. Ecco perché avevo scelto di sposarla l’11 maggio e creare una famiglia con lei" ha raccontato il giovane a La voce di Rovigo. Quel terribile incidente però ha interrotto una vita piena di sogni e progetti.

Giulio è fermamente intenzionato a mantenere in vita la sua Tyna, come tutti chiamavo la 33enne, fino a quando sarà possibile. “Le ho sempre detto ‘Fino a quando io sono vivo sarai viva anche tu’, non permetterò a nessuno di spegnere le macchine. Se c’è un filo di speranza non dovrà essere tagliato” ha spiegato l’uomo al Mattino di Padova.

Il 27enne ha vissuto in prima persona quei terribili momenti. Lui era al volante e stavano andando ad Adria, dalla famiglia di lui, per il pranzo di Pasqua. All’altezza di una rotonda, però, ha perso il controllo del mezzo e la vettura è uscita di strada schiantandosi contro un albero.