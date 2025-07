Scende da auto dopo l’incidente, ma viene investito e ucciso in autostrada: la tragedia a Trieste

L’uomo era appena stato coinvolto in un sinistro stradale di lieve entità. Dopo essersi fermato e sceso dalla sua vettura, avrebbe scavalcato il guardrail, ritrovandosi sulla corsia opposta. In quel momento, un’auto in transito lo ha centrato in pieno, uccidendolo.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato la scorsa notte sul Raccordo autostradale 13, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in circostanze tragiche. La tragedia si è consumata al chilometro 3+600, nel tratto tra Sistiana e Sgonico, in direzione Venezia.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della Polizia Stradale di Trieste, un uomo era appena stato coinvolto in un sinistro stradale di lieve entità. Dopo essersi fermato e sceso dalla sua vettura, avrebbe scavalcato il guardrail, ritrovandosi sulla corsia opposta. In quel momento, un’auto in transito lo ha centrato in pieno, travolgendolo e trascinandolo per circa 70 metri. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Alla guida del veicolo investitore c’era una giovane donna, rimasta fortemente sotto choc. È stata immediatamente trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa della Sores Fvg e il personale di Anas, per mettere in sicurezza l’area e agevolare i rilievi. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.