Scappano per non farsi togliere la neonata e la bimba muore: condannata l’ereditiera Constance Marten e il compagno

Durante un processo bis l’ereditiera legata alla Royal Family Constance Marten e il compagno Mark Gordon sono stati condannati a 14 anni per la morte della loro bimba di 3 mesi. Per non farsi togliere dal Tribunale la figlia, partorita in macchina, si erano dati alla fuga.

L'ereditiera legata alla Royal Family Constance Marten e il compagno Mark Gordon sono stati condannati a 14 anni per la morte della loro bimba di 3 mesi.

I due erano fuggiti con la piccola appena nata con lo scopo di non farsela togliere dai servizi sociali ma la bimba era morta durante la fuga, durata due mesi, e quindi gettata via tra i rifiuti dove era stata rivenuta chiusa in una borsa della spesa. Ora la coppia al termine di un secondo processo è stata riconosciuta colpevole di infanticidio. In una prima sentenza non erano stati giudicati colpevoli.

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, la coppia nel gennaio 2023 era al centro di una notizia perché era fuggita dopo aver partorito la bambina in una macchina che avevano poi bruciato vicino a Bolton. Constance Marten e compagno si erano così dati alla fuga per diverse settimane senza registrare e dire a nessuno del parto. La coppia è stata ritrovata il 27 febbraio del 20223 vicino a Brighton ma della neonata purtroppo non c'era traccia.

Due giorno dopo la piccola fu trovata morta in una borsa della spesa abbandonata tra i rifiuti in una zona isolata alla periferia di Brighton. La prima volta davanti ai giudici la coppia ha spiegato che stava scappando dai servizi sociali perché già i loro quattro figli erano stati precedentemente allontanati. Stando alla dinamica della loro fuga, prima hanno vissuto in un hotel poi in un'auto e in una tenda.

Tutto il processo è stato seguito particolarmente dai media locali. Il giudice che li ha condannati Mark Lucraft ha definito le azioni della coppia "negligenza del tipo più grave e serio". La coppia in un primo giudizio si era evitata la condanna nel 2024. Successivamente la divisione della giuria popolare sui reati più gravi aveva portato a un processo bis e quindi a una condanna.