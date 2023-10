Scappano a bordo di una moto rubata e si schiantano contro un’auto: ucciso il conducente di 43 anni Incidente mortale nella notte a Firenze. Un’automobilista di 43 anni è deceduto all’interno della sua vettura dopo essersi scontrato con una moto che proveniva nella strada contromano. Il mezzo era stato rubato poco prima da due ladri, rimasti feriti nello schianto e portati in ospedale in codice giallo e rosso.

A cura di Eleonora Panseri

Incidente mortale a Firenze. Un'automobilista di 43 anni è deceduto nella sua vettura dopo essersi scontrato contro una moto, rubata poco prima da due ladri, che percorrevano la stessa strada contromano a grande velocità.

Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre, all'angolo tra via Gioberti e via del Ghirlandaio. Dopo lo scontro con l'altro veicolo, la macchina guidata dal 43enne, una vecchia Fiat Panda, si sarebbe ribaltata e l'uomo è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione della tragedia riportata da La Nazione, la moto che si è lanciata a folle velocità contro l'auto imboccando la strada nel senso di marcia opposto a quello previsto e che ha ucciso il 43enne, una Bmw, sarebbe stata rubata poco prima in via Alfani da due giovani di origine straniera che erano in sella.

Come scrive il Corriere Fiorentino, l'automobilista doveva dare precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ma è molto probabile che non abbia guardato a sinistra, da dove altri mezzi non sarebbero dovuti arrivare. Lo scontro all’incrocio tra l'auto e la moto è stato tremendo, tanto da fa capottare la macchina che arrivava da via del Ghirlandaio. Il giovane alla guida è rimasto imprigionato nel groviglio di lamiere della sua vettura.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente sopraggiunti i soccorritori del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco, mentre è stato allertato il pubblico ministero di turno in quel momento. I vigili del fuoco hanno tentato di liberare il 43enne dall’abitacolo utilizzando cuscini di sollevamento, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

I due ladri stati stati invece trasportati all'ospedale Careggi di Firenze , uno in codice rosso, l'altro in codice giallo. Sono rimasti sulla scena i vigili urbani che, dopo aver dato la terribile notizia ai parenti della vittima, hanno effettuato i rilievi del caso e hanno disposto la rimozione dei due mezzi.