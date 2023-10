Scappa dopo aver aggredito la moglie e tenta di investire un carabiniere: arrestato A Perugia un uomo di 51 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver cercato di investire un carabiniere. Il militare si era recato sul posto insieme a un collega per soccorrere la moglie dell’uomo, aggredita dal coniuge durante un litigio.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un uomo di 51 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di investire un carabiniere. Il militare si era recato sul posto insieme a un collega per soccorrere la moglie del 51enne, aggredita dal coniuge durante un litigio. È successo a Perugia.

Come si legge sul quotidiano La Nazione, alla centrale operativa dei Carabinieri è arrivata appunto una richiesta di intervento per una lite in famiglia. All'arrivo sul posto l'uomo, che durante la violenta discussione aveva minacciato la moglie, è uscito dalla loro abitazione ed è salito sulla sua automobile nel tentativo di scappare dai militari.

Per impedire la fuga uno del 51enne, uno dei due carabinieri è entrato con il busto nell'abitacolo della macchina attraverso il finestrino dello sportello per tentare di estrarre le chiavi dal quadro di accensione. Il militare però è stato trascinato per alcuni metri e, trovandosi costretto a lasciare la presa sul veicolo, è stato scaraventato violentemente in terra.

L'uomo quindi è riuscito ad allontanarsi ma è stato rintracciato poco dopo in evidente stato di agitazione. Nonostante avesse un atteggiamento aggressivo, i militari sono riusciti a bloccare il 51enne e a renderlo inoffensivo. Gli uomini dell'Arma lo hanno quindi arrestato per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

In un primo momento l’autorità giudiziaria di Perugia ha deciso di disporre per il 51enne la misura cautelare della detenzione domiciliare. Il giorno successivo l'uomo è stato quindi processato per direttissima ed il giudice del Tribunale perugino lo ha condannato a 6 mesi di reclusione.