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Cosparge la compagna di gasolio e tenta di darle fuoco, amico interviene e la salva: arrestato 47enne a Ivrea

A Ivrea un 47enne ha cosparso la compagna di gasolio e tentato di darle fuoco durante una lite. Un amico è intervenuto ed è riuscito a fermarlo prima dell’intervento dei Carabinieri. L’uomo è stato arrestato dai militari per tentato omicidio e condotto in carcere.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
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Ha cosparso la compagna di gasolio al culmine di una lite nel tentativo di darle fuoco ed è stato arrestato poco dopo per tentato omicidio.

Il fatto è accaduto a Ivrea, in provincia di Torino, nella frazione di San Bernardo, dove la potenziale tragedia è stata evitata grazie all’intervento di un amico di famiglia e dei Carabinieri.

I Carabinieri delle Stazioni di Azeglio e Borgomasino hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 47enne moldavo che ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente. L’episodio si è consumato all'interno dell'abitazione della coppia.

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Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, l’uomo, in un forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio e poi ha tentato di darle fuoco.

A impedire che l'uomo accendesse l'accendino, che il 47enne aveva già in mano, e lo avvicinasse alla sostanza infiammabile è stato un amico della coppia, presente in quel momento nell'abitazione.

A quanto si apprende, è riuscito a frapporsi tra i due e a bloccare il braccio dell'aggressore prima che questi azionasse l'accendino, fino all'arrivo dei militari dell'Arma.

Mentre l'amico teneva fermo il compagno e gli impediva di farle del male, la donna è riuscita a chiamare il 112 e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. L’arrivo tempestivo dei Carabinieri ha quindi impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

I militari dell’Arma hanno immediatamente immobilizzato l'aggressore e gli hanno tolto di mano l'accendino. L'episodio si è fortunatamente concluso senza alcun ferito.

Il 47enne è stato quindi arrestato per tentato omicidio e condotto presso la locale Casa Circondariale, come è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini sull'accaduto.

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