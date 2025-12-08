Attualità
Scambio di bare in ospedale, se ne accorge il parroco nella benedizione: “Parenti non hanno guardato la salma”

A Biancavilla, in provincia di Catania, c’è stato uno cambio di bare: se ne è accorto il parroco del paese durante l’ultima benedizione in ospedale.
A cura di Giorgia Venturini
A Biancavilla, in provincia di Catania, c'è stato uno cambio di bare poco prima due funerali tenuti da due preti diversi. A evitare tutto in tempo sarebbe stato don Pino Salerno, parroco del paese. Intervistato dal programma tv "Mattino Cinque" ha precisato: "I parenti, sotto shock per il dolore, non hanno guardato i cadaveri con attenzione, ma con gli occhi del cuore. La sofferenza, insomma, li ha accecati".

Il parroco sarebbe arrivato in ospedale per impartire l’ultima benedizione e si sarebbe accorto dello scambio di bara: "Appena ho visto la salma, ho contattato immediatamente il direttore sanitario dell’ospedale, che ha disposto una radiografia per chiarire la situazione". Da qui sono partiti tutti gli accertamenti del caso ed è stato individuato l'errore: poco dopo si è risalito all’identità corretta delle persone defunte.

Don Pino Salerno ha spiegato anche la reazione dei parenti: "C’era un po’ di imbarazzo, ma soprattutto sollievo nel sapere che si sarebbe potuto dare l’ultimo saluto alla persona cara. In questo senso, si è davvero evitato il peggio". Si sono successivamente tenuti i funerali con le salme corrette. Il parroco ha evitato l'errore: i parenti lo hanno ringraziato e si sono tranquillizzati.

