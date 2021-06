Sono ore di disperazione e ansia per le sorti di un ragazzo piemontese di 18 anni, S. N.,, scomparso improvvisamente nel nulla ieri pomeriggio a seguito di un incidente stradale mentre percorreva la strada statale 24 nel territorio del comune di Susa, nella città metropolitana di Torino. Il ragazzo originario di Bussoleno era in sella alla sua motocicletta quando, per motivi tutti da accertare, ha sbandato finendo fuori strada e urtando contro il guardrail di un ponte prima di essere sbalzato nel canale sottostante. Da quel momento di lui si sono perse le tracce e inutili si sono rivelate finora le ricerche dei soccorritori sono proseguite lunedì fino a tarda sera.

L’incidente è avvenuto lunedì intorno alle 16 quando il giovane, secondo le prime ricostruzioni, è andato dritto all’altezza di una curva su un ponte, impattando quindi a forte velocità contro il guardrail che delimita la carreggiata e finendo per essere sbalzato nelle acque del canale sottostante. Lo schianto in località Coldimosso di Susa all’altezza del ponte che attraversa il canale ricavato dal fiume Dora Riparia.

Il diciottenne Stava viaggiando in direzione di Susa con la sua moto da cross e ha invaso l’altra corsia di marcia senza coinvolgere altri veicoli prima di finire nel torrente, per questo si sospetta sia stato vittima di un malore o un guasto meccanico al mezzo. Dopo l’allarme, sul posto son subito accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno immediatamente avviato le ricerche proseguite per ore ma purtroppo senza esito. Nel corso delle ricerche è stato trovato anche il suo casco nei pressi della confluenza tra il canale e il fiume ma di lui nessuna traccia.

Purtroppo in quella zona l'acqua scorre molto forte e dopo poche centinaia di metri il canale si riversa nel fiume. I soccorritori hanno provato anche ad abbassare il livello del canale che è stato scandagliato dalle quadre fluviali con l ’ausilio di un elicottero ma purtroppo ogni sforzo finora si è rivelato vano e le possibilità di ritrovare il giovane in vita si sono affievolite