Sbalzato nel fosso da auto pirata, Livio esce dalla vettura ma viene travolto e ucciso A rendere il tragico incidente ancora più terribile il fatto che la vettura che ha causato il primo schianto nel Trevigiano era guidata da un uomo sotto effetto di alcol che poi si è allontanato senza prestare alcun soccorso, anche se è stato rintracciato poco dopo.

A cura di Antonio Palma

Sbalzato nel fossato che costeggia la carreggiata dopo un violento tamponamento, ne è uscito quasi illeso ma appena è sceso dalla vettura pesantemente danneggiata è stato travolto e ucciso da un’altra auto che sopraggiungeva lungo la strada e non si è accorta in tempo della sua presenza.

È la terribile e tragica sequenza costata la vita a Livio Babetto, 44enne veneziano di Noale vittima di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada Noalese, a Quinto di Treviso.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, quello del camionista 44enne originario di Zero Branco, sempre nella provincia di Treviso, è stato un destino tragico.

Erano circa le 3:30 di sabato ed era ancora buio. L’autotrasportatore si stava recando al lavoro quando sarebbe stato urtato violentemente da un’altra vettura che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e lo ha scaraventato nel fossato.

Livio Babetto in quel momento era ancora vivo e probabilmente in buone condizioni visto che era uscito da solo dall’auto. Un terribile destino, però, ha voluto che proprio in quel momento sopraggiungesse un’altra vettura che lo ha centrato in pieno e ucciso.

Inutili per lui i successivi soccorsi da parte di vigili del fuoco e operatori sanitari del 118, accorsi sul posto insieme alla polizia stradale.

A rendere il tragico incidente ancora più terribile il fatto che la vettura che ha causato il primo schianto era guidata da un uomo sotto effetto di alcol che poi si è allontanato senza prestare alcun soccorso mentre la conducente della seconda vettura è risultata negativa ad alcol test.

Il primo, rintracciato successivamente dalle forze dell’ordine, infatti è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato per omissione di soccorso. La seconda, una 25enne veneziana sotto choc per l’accaduto, invece risulta indagata per l'ipotesi più grave di omicidio stradale.