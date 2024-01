Sassuolo, 96enne riceve bolletta dell’acqua da 24mila euro per una perdita: “Poteva venirmi un infarto” Giuseppina Giavelli, 96 anni, ha ricevuto negli scorsi giorni una bolletta dell’acqua da 24mila euro a Sassuolo. “Quest’errore poteva costarmi un infarto, le fatture vanno controllate meglio prima di essere inviate agli utenti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Giuseppina Giavelli, 96 anni

Una bolletta di oltre 24mila euro per il consumo dell'acqua a Sassuolo, in provincia di Modena, ha quasi causato un malore a Giuseppina Giavelli, anziana di ben 96 anni. La donna è solitamente abituata a ben altre cifre per il consumo domestico dell'acqua, tanto da aver autorizzato il prelievo bancario diretto. Quando la 96enne ha ritirato la bolletta, fortunatamente appena prima che la banca potesse autorizzare il prelievo del denaro dovuto, si è trovata davanti a una cifra da capogiro: più di 24mila euro per un'utenza divisa con altre due persone.

La donna ha raccontato alla trasmissione Mediaset Mattino Cinque di aver subito chiesto al figlio e al nipote di intervenire, prima per aiutarla a sedersi e a calmarsi e poi per chiedere immediatamente un chiarimento alla società che si occupa di gestire il servizio idrico. "Per fortuna ho un cuore forte – ha dichiarato davanti alla giornalista – perché a 96 anni per una cifra del genere avrei potuto avere l'infarto. Sono vedova da tanti anni e mio marito era un autista, io ero una casalinga. La pensione corrisponde a circa 800 euro al mese, non avremmo mai potuto permetterci di spendere così tanto".

A risolvere il problema ci ha pensato il nipote, che in compagnia dello zio si è recato presso gli uffici di Hera. "Ho subito spiegato il problema e la dipendente allo sportello era sconvolta dalla nostra bolletta. Mi ha chiesto in quanti fossimo e io le ho spiegato che in casa siamo solo in tre. L'errore però sembrava inspiegabile".

Alla fine però, la "vera" bolletta era di soli 55 euro. La cifra, hanno spiegato dalla società Hera, era dovuta a una rilevante perdita d'acqua nell'impianto privato della 96enne. L'anziana potrà ora usufruire del Fondo Fughe, ideato appositamente per questo genere di casi. "In quel momento – ha ribadito l'anziana ai microfoni della trasmissione – ho pensato molto alla signora di Imperia che nei giorni precedenti il Natale ricevette una bolletta da 15mila euro. L'anziana fu colpita da infarto e morì due giorni dopo. Sarebbe giusto controllare meglio le fatture prima di spedirle. Il rischio è che si verifichino vere e proprie tragedie come quella di Imperia. Non voglio nemmeno pensare se non avessi letto la bolletta, questa cifra enorme sarebbe stata addebitata. In quanto tempo l'avrei recuperata?".