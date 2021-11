Sassari, disabile senza soldi chiama il 112: carabinieri accorrono e gli comprano cibo e candele L’uomo, rimasto senza elettricità, ha chiamato il 112 descrivendo la propria situazione. Sul posto è stata inviata una volante e i militari dell’arma giunti nell’abitazione, hanno deciso di agire subito: si sono recati nel vicino market e hanno comprano beni di prima necessità e candele per illuminargli casa.

A cura di Antonio Palma

Da solo e senza soldi, oltretutto disabile perché affetto da cecità parziale, si è ritrovato anche senza elettricità in casa perché gli hanno staccato l’energia elettrica. È a questo punto che un sessantenne sardo ha deciso di rivolgersi al 112 per chiedere aiuto, ritrovando dall’altra parte subito comprensione da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto e gli hanno fatto la spesa comprandogli cibo e candele per la notte e attivandosi per dargli ulteriore assistenza. La storia arriva da Alà dei Sardi, piccolo comune della provincia di Sassari dove l’uomo vive da solo in una vecchia abitazione. Lì il sessantenne disabile è stato raggiunto ieri dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, inviati all’indirizzo fornito al telefono al 112 dallo stesso uomo.

L’uomo da tempo vive in uno stato di indigenza ma la disperazione massima quando gli hanno staccato la corrente per morosità ed è rimasto senza luce. Così l’idea di rivolgersi al 112 per chiedere assistenza almeno per l’immediato. L’uomo ha descritto all’operatore della centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Ozieri la propria drammatica condizione di povertà e sul posto è stata inviata una volante. I militari dell’arma, giunti nell’abitazione, hanno constatato la situazione di effettiva indigenza e hanno deciso di agire subito. Senza penarci su due volte, si sono recati nel vicino market e hanno comprano beni di prima necessità e candele per illuminargli casa. Informato dell’accaduto dai suoi sottoposti, il Comandante di Stazione ha immediatamente avvertito il Sindaco della cittadina sarda, che a sua volta ha attivato i servizi sociali del comune per gestore il caso e dare una mano all’uomo sul lungo periodo. “Gesti semplici, purtroppo non sempre risolutivi, ma che vedono i Carabinieri sempre pronti a farsi parte attiva di fronte ai problemi della comunità” spiegano dall’Arma.