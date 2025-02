video suggerito

Sassari, 23enne aggredita e violentata in centro mentre entra in casa La giovane stava facendo ritorno a casa in corso Angioy quando sarebbe stata raggiunta da un uomo mentre varcava il portone di casa. Indagini in corso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 23 anni sarebbe stata aggredita e violentata nella serata di ieri, 11 febbraio, a Sassari. Stando a una prima ricostruzione, la giovane stava facendo ritorno a casa in corso Angioy quando sarebbe stata raggiunta da un uomo mentre varcava il portone dell’abitazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza, in forte stato di agitazione, al pronto soccorso per essere sottoposta ad accertamenti.

Sono in corso le indagini per far luce sulla vicenda e, al momento, il riserbo degli investigatori è massimo. La strada dove sarebbe avvenuto l'abuso sessuale sebbene centrale e di sera piuttosto buia e poco frequentata: determinati per le indagini saranno ora le immagini delle videocamere di sicurezza della zona.