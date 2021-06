Una Ferrari è uscita di strada, ribaltandosi, e si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione privata. Due persone sono rimaste ferite nell' incidente stradale avvenuto durante la notte tra venerdì e sabato in via Repubblica, nel centro abitato di Serdiana, in Sardegna. Si tratta di due persone di 39 e 46 anni, accompagnate al Brotzu subito dopo l'incidente. Hanno riportato ferite varie, ma non gravi.

Secondo le ricostruzioni, la Ferrari per cause in via di accertamento, è letteralmente volata su un muro perimetrale di una casa privata danneggiando le condotte idriche, dell'energia elettrica e della rete del gas provocandone la fuoriuscita, successivamente si è ribaltata sulla sede stradale. Nel frattempo in strada si sono riversati gli abitanti della casa danneggiata ei vicini, naturale lo spavento.

Soccorse dalle équipe della "Mike 65”, l'ambulanza medicalizzata del 118 del distretto della Trexenta e di un’associazione di volontariato del paese del Parteolla, le due persone a bordo dell'auto sportiva sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Non sarebbero, come detto, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Radiomobile dei Carabinieri del Comando Stazione di Dolianova, oltre ai i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari che hanno tempestivamente provveduto a limitare la perdita della rete del gas e a mettere in sicurezza l’auto. La strada è stata interdetta momentaneamente al traffico per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Ora si cerca di risalire alle cause dell'incidente.