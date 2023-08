Sanremo, detenuto finisce in coma con una frattura alla testa. La moglie: “Ditemi cosa è successo” Il 51enne Corneliu Maxim era entrato in carcere lo scorso giugno dopo una condanna per furto. Adesso è in fin di vita: sottoposto a un delicato intervento.

Un'altra vicenda tutta da chiarire all'interno delle mura carcerarie, dopo il duplice suicidio di due detenute alle Vallette di Torino: il 51enne detenuto Corneliu Maxim, è finito ricoverato in coma nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con contusioni e una frattura alla testa che gli è costata un delicato intervento.

Sua moglie pretende di sapere la verità: "Voglio sapere perché mio marito è in fin di vita, voglio capire cosa è accaduto in carcere". La donna (come riporta l'edizione ligure di Repubblica) ha presentato un esposto nella cancelleria della procura di Imperia per chiedere che venga fatta chiarezza.

Secondo quanto spiegato, Maxim era entrato nel carcere di Valle Armea alla fine dello scorso giugno, per il reato di furto. Moglie e figlia potevano andare a trovarlo per colloqui di sessanta minuti. Poi, all’inizio di agosto, gli uffici del carcere hanno comunicato alla donna che il marito era stato prima portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo e da lì trasferito d’urgenza a Pietra Ligure, per un malore non meglio precisato.

Quando lo ha raggiunto, lo ha trovato in rianimazione "in condizioni pietose". Ha quindi scattato anche una foto al marito, disteso nel letto dell’ospedale, con l’obiettivo di documentare la gravità della situazione. Nessuno ha saputo spiegarle cosa fosse successo.

L'esposto è stato anche notificato all'ufficio del Garante regionale dei detenuti, Doriano Saracino. Il quale ha dichiarato: "Ho letto l'esposto e ci stiamo documentando, naturalmente attendiamo l'esito degli accertamenti della procura prima di trarre delle conclusioni".