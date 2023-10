San Ferdinando di Puglia, ragazza di 20 anni prende in ostaggio anziano alle Poste: arrestata Una donna di 20 anni è entrata in un ufficio postale di San Ferdinando di Puglia per effettuare una rapina. Dopo aver preso in ostaggio un anziano, la 20enne è stata convinta da un carabiniere a gettare a terra il suo taglierino e a consegnarsi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una 20enne è entrata all'interno di un ufficio postale di San Ferdinando di Puglia armata di taglierino per tentare una rapina. I carabinieri della Stazione locale sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione nel pomeriggio di ieri intorno alle 18.00, quando i militari sono giunti sul posto. Stando a quanto reso noto, la 20enne residente nel comune di San Ferdinando è entrata nell'ufficio postale con l'intento di farsi consegnare parte dell'incasso sotto la minaccia delle armi.

Sentendosi sotto pressione, però, ha estratto il taglierino e preso in ostaggio un anziano che si trovava nell'ufficio postale. Le forze dell'ordine hanno subito iniziato delle trattative con la ragazza per convincerla a lasciar andare il pensionato e ad uscire dall'ufficio postale con le mani in alto. Il dialogo si è rivelato però molto difficile, soprattutto a causa della paura dei presenti. Alla fine però, la donna ha deciso di seguire il consiglio del militare che stava provando a trattare, lasciando cadere l'arma a terra e liberando l'ostaggio dalla stretta.

A quel punto, le forze dell'ordine sono entrate nell'ufficio postale e hanno bloccato la 20enne, mettendo poi l'area in sicurezza e permettendo ai presenti di uscire senza farsi male. La 20enne, visibilmente scossa, è stata portata in caserma e tratta in arresto. La giovane è poi stata trasferita presso la casa circondariale di Foggia su disposizione del Sostituto Procuratore di turno.

Il procedimento si trova nelle fasi di indagine preliminare. All'arresto seguirà l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell'indagata che racconterà alle forze dell'ordine e ai magistrati la sua versione dei fatti, spiegando anche le motivazioni che l'hanno spinta a programmare una rapina e a prendere in ostaggio l'anziano signore.